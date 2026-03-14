«طاقة»: 5 مليارات درهم توزيعات الأرباح عن 2025

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، أن مساهميها اعتمدوا تشكيل مجلس إدارتها الجديد عقب انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة. وأفادت الشركة في بيان، بأن المساهمين وافقوا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نهائية بواقع 2.20 فلس للسهم عن الربع الرابع من عام 2025، تشمل أرباحاً ثابتة قدرها 1.5 فلس للسهم، وأرباحاً متغيرة قدرها 0.70 فلس للسهم. وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 4.45 فلوس للسهم، بما يعادل نحو 5 مليارات درهم، شاملةً التوزيعات المرحلية التي تم الإعلان عنها في كل من أشهر مايو وأغسطس ونوفمبر 2025.