الهيئة العامة للطيران المدني: عودة تدريجية لحركة الطيران في الإمارات

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن مطارات الدولة والناقلات الوطنية تشهدان عودة تصاعدية ومدروسة للعمليات التشغيلية، مدفوعةً بجاهزية عالية وكفاءة استثنائية في إدارة الحركة الجوية، وتعكس هذه العودة المرنة قدرة قطاع الطيران الإماراتي على مواصلة النمو وضمان استمرارية السفر بموثوقية تامة. وأكدت الهيئة أنه يتم تشغيل الرحلات وفق أعلى المعايير العالمية لضمان رحلة آمنة وسلسة للجميع، مع وضع سلامة المسافرين والكوادر الجوية كأولوية مطلقة.

ونوهت الهيئة في تدوينة على منصة "إكس" أنه لضمان انسيابية الإجراءات، يرجى من المسافرين التحقق من حالة الرحلة ومتابعة آخر التحديثات الصادرة عن شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار.