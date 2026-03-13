مكتوم بن محمد يطلق الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد 2026

أطلق سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد لعام 2026، تحت عنوان «الاستثمار في الإنسان لضمان مستقبل مزدهر».

وقال سموّه عبر منصة «إكس»: أطلقنا الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد لعام 2026، تحت عنوان «الاستثمار في الإنسان لضمان مستقبل مزدهر»، والذي يجسد التكامل بين التخطيط المالي وأهدافنا الاستراتيجية الوطنية.

وأضاف سموّه: الميزانية العامة للاتحاد لعام 2026، تعكس توجيهاً واضحاً للموارد الحكومية نحو الاستثمار في الإنسان ودعم المجتمع.

وتابع سموّه: بميزانية متوازنة تبلغ 92.4 مليار درهم، تتصدر جودة حياة الإنسان أجندة حكومة الإمارات، حيث خصصنا 30.8 مليار درهم لقطاع الخدمات العامة، و16.9 مليار درهم لقطاع التعليم.

وأكد سموّه: أولوياتنا ثابتة، ورسالتنا واضحة: الإنسان أولاً والإمارات دائماً في الصدارة.