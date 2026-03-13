بنوك تعفي المتعاملين من رسوم تأجيل الأقساط والتحويلات المالية

أعلنت بنوك في الدولة عن مبادرات تتضمن إعفاء مؤقتاً من رسوم بعض الخدمات المصرفية، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، واقتراب عيد الفطر، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المتعاملين، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات البنكية خلال الشهر الفضيل.

وبحسب ما نشرته هذه البنوك عبر منصاتها، فإن هذه الإجراءات تسري حتى 31 مارس الجاري.

وشملت المبادرات إعفاءات من رسوم التحويل المالي الدولي عبر التطبيقات الذكية، ورسوم تأجيل القسط الشهري، أو السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى إلغاء رسوم استبدال بطاقات الخصم وتسليمها للمتعاملين لفترة محددة، فضلاً عن استراد رسوم التحويل للمعاملات التي تم تنفيذها في الفروع.

كما أتاحت هذه المبادرات مرونة أكبر في استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والبطاقات، بما يساعد المتعاملين على إدارة معاملاتهم المالية بسهولة.

وتأتي هذه المبادرات ضمن توجه البنوك لتعزيز دعم المتعاملين، وتوفير خدمات مالية أكثر مرونة، لا سيما في الفترات التي تشهد زيادة في الإنفاق والتحويلات المالية.