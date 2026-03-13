«إن آر تي سي» ترفع حجم واردات الخضراوات والفواكه 50%

أعلنت مجموعة «إن آر تي سي»، الشركة التابعة لـ«غذاء القابضة»، وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، عن توسيع مصادر التوريد والخدمات اللوجستية العالمية، لضمان استمرار توافر الخضراوات والفواكه الطازجة في جميع أنحاء الإمارات، مؤكدة أنها رفعت حجم الواردات بنحو 50% لضمان توافر المنتجات الطازجة باستمرار في الإمارات والمنطقة.

وأفادت المجموعة في بيان، أمس، بأن هذه الإجراءات تأتي في الوقت الذي تؤكد فيه الجهات المعنية في الدولة أهمية الحفاظ على استقرار الإمدادات الغذائية وحماية المستهلك.

وأوضحت أنه وفي ضوء المستجدات الحالية، فقد حشدت «إن آر تي سي»، المناول الرسمي للفواكه والخضراوات الطازجة لـ«غذاء القابضة» وللشركة العالمية القابضة، شبكة مورديها الدوليين وبنيتها التحتية اللوجستية المتكاملة، لضمان استمرار تدفق المنتجات الطازجة إلى السوق، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات على نطاق أوسع بتعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن آر تي سي»، محمد نصار الرفاعي، إن ضمان استمرارية إمدادات الفواكه والخضراوات الطازجة عبر قنوات البيع بالتجزئة والجملة وخدمات الطعام، يشكل أولوية لدى المجموعة.

وأضاف: «تتمثل أولويتنا القصوى في منع أي انقطاع في المنتجات الطازجة في سوق دولة الإمارات. ونحرص على توفير الخضراوات والفواكه للمستهلكين بشكل مستمر، وتمكينهم من الحصول على المنتجات كافة».

وتابع: «عملت فرقنا بشكل استباقي لتأمين الإمدادات من مصادرها المعتادة والبديلة لضمان الاستقرار والتوافر لتجار التجزئة والشركات والأسر في جميع أنحاء الدولة والمنطقة على نطاق أوسع».

وحث الرفاعي المستهلكين على تقدير قيمة الطعام الذي يشترونه وتجنب الهدر، مؤكداً أن الاستهلاك المسؤول يضمن استفادة المجتمع بأكمله من هذه الموارد.