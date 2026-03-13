ساعة ذكية جديدة للرياضيين

أعلنت شركة «أمازفيت» الصينية عن إطلاق ساعتها الذكية «Active 3 Premium» الجديدة، التي تستهدف الرياضيين بصفة خاصة.

وأفادت الشركة، بأن ساعتها الذكية الجديدة، التي تتمتع بخفة الوزن، حيث يبلغ وزنها 55 غراماً فقط، تستهدف -تحديداً - عدّائي المسافات الطويلة ورياضات قوة التحمل بمختلف مستوياتهم، من المبتدئين حتى المشاركين في المنافسات، وذلك بفضل أكثر من 170 وضعاً رياضياً.

وتعتمد ساعة «Active 3 Premium» لتحقيق ذلك على مدرب يعمل بالذكاء الاصطناعي إلى جانب خطط تدريب جاهزة تدعم التدريب لكل مستويات الأداء، فضلاً عن تحليلات وتوصيات شاملة للتدريب. وبعد التمرين، تدعم الساعة إدارة التعافي عبر مؤشرات تفصيلية مثل تباين معدل نبض القلب «HRV» وتحليل النوم ومستوى الإجهاد، إضافة إلى تحليل فوري لوظيفة «BioCharge»، التي توفّر نظرة عامة على القدرة البدنية. وتأتي الساعة الذكية بإطار من الفولاذ وشاشة تبلغ شدة سطوعها 3000 نت ومحمية بزجاج الياقوت، في حين تصل فترة تشغيل البطارية إلى 12 يوماً.