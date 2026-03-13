سماعة رأس جديدة لعشاق الألعاب

كشفت شركة «لينوفو» الصينية عن سماعة رأس جديدة، تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب، حيث إنها تمتاز بوضع ألعاب يوفر زمن استجابة يبلغ 35 مللي في الثانية، كما أنها مزودة بإضاءة «RGB» لإثارة حماس اللاعبين.

وذكرت الشركة أن سماعة الرأس «EH140» الجديدة تشتمل على مشغلات بقُطر 40 ملليمتراً، والتي يمكنها عرض ترددات تراوح بين 20 و20 ألف هرتز، في حين يتم نقل الصوت عبر منفذ 3.5 ملليمترات أو عبر تقنية «بلوتوث 5.4».

وتمتاز سماعة الرأس الجديدة بخاصية خفض الضوضاء، حيث يتم خفض الضوضاء للشخص على الطرف الآخر من المكالمة. ولهذا الغرض، تشتمل السماعة على ستة ميكروفونات، ما يعمل على تحسين وضوح الكلام في البيئات الصاخبة. وتم تجهيز السماعة «EH140» ببطارية سعة 300 مللي أمبير، والتي تمتاز بفترة تشغيل تصل إلى 35 ساعة. كما تشتمل السماعة الجديدة، التي يبلغ وزنها 148 غراماً، على أزرار فعلية للتحكم في وظائف مثل مستوى الصوت وتفعيل المساعد الصوتي.