302 مليون درهم صافي أرباح «المصرف» بعد الضريبة في 2025

أعلن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مسجلاً أداءً مالياً قوياً ونمواً ملحوظاً عبر مختلف المؤشرات الرئيسة. وأفاد «المصرف» بأن أرباحه قبل الضريبة بلغت 336 مليون درهم خلال عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق عليه، مدعوماً بزيادة حجم الأعمال وتحسن كلفة المخاطر. كما ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 302 مليون درهم، بزيادة قدرها 29%.

وحافظ الدخل التشغيلي على متانته ليبلغ 903 ملايين درهم، مدفوعاً بالنمو القوي في القروض والتسهيلات الائتمانية وتحسن هوامش الفائدة، إضافة إلى الزيادة الملحوظة في إيرادات تمويل التجارة وأعمال الصرف الأجنبي.

وواصل «المصرف» تعزيز ميزانيته العمومية خلال عام 2025، إذ ارتفع إجمالي الأصول إلى 26.7 مليار درهم بنمو قدره 8% مقارنة بالعام السابق، كما سجلت القروض والتسهيلات الائتمانية نمواً قوياً بنسبة 24% لتصل إلى 16.1 مليار درهم. بدورها، بلغت ودائع المتعاملين 17.3 مليار درهم بزيادة قدرها 2%.

وقال رئيس مجلس إدارة «المصرف»، فرحات عمر بن قدارة: «فخورون بالأداء المالي القوي الذي حققه المصرف في 2025، والذي يؤكد نجاحاً في التنفيذ الفعال لاستراتيجيتنا واستمرار تقدمنا في تعزيز مكانة المصرف في القطاع المصرفي. وقد جاء هذا الأداء مدعوماً بالأسس الاقتصادية المتينة لدولة الإمارات، واستمرار تنوع الاقتصاد الوطني، والنمو في قطاعات رئيسة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«المصرف»، فؤاد محمد: «يعكس هذا الأداء فاعلية استراتيجيتنا والتزامنا بتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا، كما نواصل تعزيز أعمالنا الأساسية، وتحسين كفاءتنا التشغيلية، والاستثمار في القدرات الرقمية التي تسهم في الارتقاء بتجربة العملاء ودعم النمو المستدام».