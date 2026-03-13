‏«دانة غاز»: توصية بتوزيع 385 مليون درهم أرباحاً

أعلن مجلس إدارة شركة «دانة غاز» العاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، عن توصيته بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5.5 فلوس للسهم الواحد عن السنة المالية 2025، لتبلغ قيمة التوزيعات المقترحة 385 مليون درهم (105 ملايين دولار).

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأن «التوصية» تعكس تحسُّن المركز النقدي للشركة وتدفقاتها النقدية.

‏وقال رئيس مجلس إدارة «دانة غاز»، حميد جعفر: «تعكس توصية مجلس الإدارة كفاءة (دانة غاز) في تنفيذ خططها وأهدافها خلال عامٍ استثنائي في مسيرة الشركة، ومرونة أدائها في ظل الظروف الراهنة».