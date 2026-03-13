«موانئ دبي العالمية» تحقق 24.4 مليار دولار إيرادات في 2025

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أمس، عن نتائج مالية قياسية لعام 2025، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 22% لتبلغ 24.4 مليار دولار أميركي، وارتفاع الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18% لتصل إلى 6.4 مليارات دولار (هامش 26.3%)، بفضل الأداء القوي في قطاعي الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية.

وعلى صعيد أحجام المناولة، ارتفع إجمالي حجم مناولة الحاويات للمجموعة بنسبة 5.8%، ليصل إلى 93.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً. كما ارتفعت أرباح العام بنسبة 32.2% لتصل إلى 1.96 مليار دولار كنتيجة مباشرة للكفاءة التشغيلية والانضباط في إدارة التكاليف.

وكشفت «دي بي ورلد» عن ارتفاع التدفق النقدي التشغيلي بنسبة 14% ليصل إلى 6.3 مليارات دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عيسى كاظم: «في بيئة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين وتغير ديناميكيات التجارة، كان لمحفظتنا المتنوّعة، وانضباطنا في تخصيص رأس المال، وتركيزنا على الشحنات التي تدر إيرادات أعلى لكل وحدة مقارنة بالشحن القياسي، الأثر الأكبر في تمكيننا من تحقيق أرباح مرنة وتدفقات نقدية قوية».

وأضاف: «تُعد هذه النتائج تجسيداً حيّاً لمتانة منصتنا المتكاملة، وبرهاناً لقدرتنا على التكيّف مع جميع التغيرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في طور إعادة تشكيلها».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، يوفراج نارايان: «سجّل قطاع الموانئ والمحطات أداءً استثنائياً وقوياً، مدعوماً بنمو أحجام المناولة، وتحسّن العوائد والإدارة الصارمة للتكاليف، حيث ارتفعت الإيرادات لكل حاوية نمطية قياس 20 قدماً بنسبة 8.5% على أساس المقارنة المماثلة».

وأضاف: «في خطوة استراتيجية خلال عام 2025، قمنا بتوحيد أعمالنا في قطاع الخدمات البحرية تحت مظلة العلامة التجارية الموحدة لمجموعة (دي بي ورلد)، ما عزّز مكانتنا مزوداً عالمياً متكاملاً للخدمات اللوجستية. وعلى امتداد قطاع الخدمات اللوجستية ومنصتنا التجارية الأوسع، واصلنا توسيع إمكاناتنا وتعميق التعاون عبر منصتنا التجارية وقطاع الخدمات اللوجستية من خلال نموذج التشغيل (دي بي ورلد ون)».

ولفتت مجموعة «دي بي ورلد» إلى أنها لم تدخر جهداً في ضخ الاستثمارات النوعية، حيث قفزت استثماراتها الرأسمالية خلال عام 2025 لتسجل 3.1 مليارات دولار (مقارنة بـ2.2 مليار دولار في عام 2024)، وذلك في إطار طموحها العالمي لتعزيز القدرات الاستيعابية، ورفع مستويات الإنتاجية في جميع مفاصل عملياتها. وأضافت أنه وبفضل هذا الزخم الاستثماري، فقد ارتفعت القدرة الاستيعابية لموانئ المجموعة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 109 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

وكشفت المجموعة عن رصد ميزانية رأسمالية طموحة لعام 2026 تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار أميركي، لتوجيهها نحو مشاريع استراتيجية ذات أولوية قصوى في كل من جبل علي، والأحواض الجافة العالمية، وتونا تيكرا (الهند)، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة)، وندايان (السنغال)، وجدة (السعودية).

وأشارت إلى أنه وفي إطار جهودها لخفض بصمتها الكربونية، فقد خفضت المجموعة انبعاثاتها من النطاقين الأول والثاني بنسبة 14% مقارنة بعام 2022، مع الاعتماد حالياً على مصادر الطاقة المتجددة لتوفير ما يقارب 67% من احتياجاتها العالمية من الكهرباء.

ميناء جبل علي

سجّل ميناء جبل علي نمواً سنوياً بلغ نحو 9% في أحجام البضائع من المنشأ إلى المقصد، ما يعكس تنامي تدفقات التجارة عبر دبي ودولة الإمارات. وحقّقت «دي بي ورلد» نمواً قوياً في البضائع السائبة، مع مناولة رقم قياسي بلغ 1.5 مليون مركبة عبر محطاتها في دبي (بارتفاع 18%)، وبلوغ أحجام مناولة الشحنات السائبة المتفرقة في ميناء جبل علي 5.67 ملايين طن (بارتفاع 6%)، وهو أعلى مستوى في ما يقرب من عقدين.

وقال الرئيس التنفيذي والمدير العام «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي، أحمد يوسف الحسن: «تؤكد فترات التقلب في التجارة العالمية أهمية سلاسل التوريد المرنة والمترابطة بكفاءة. وعلى امتداد دول مجلس التعاون الخليجي، ينصب تركيزنا على توسيع شبكتنا المتكاملة عبر مختلف مراحل سلاسل التوريد، وتعزيز الربط متعدد الأنماط، ومنح المتعاملين مرونة كبرى في كيفية انتقال الشحنات عبر المنطقة».