غرفة عجمان: 190 مصنعاً للحديد والصناعات المعدنية في الإمارة

أكد المدير العام لغرفة عجمان بالإنابة، محمد علي الجناحي، حرص الغرفة على دعم القطاع الصناعي بشكل مباشر، لاسيما في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع، حيث بلغ عدد مصانع الحديد والفولاذ والصناعات المعدنية في عجمان 190 مصنعاً خلال عام 2025، مشيراً إلى أن عضوية المصانع الجديدة ارتفعت بنسبة 28% في مؤشر يعكس تنامي القطاع بشكل لافت، فيما وصل عدد عضويات الغرفة من المصانع والشركات المرتبطة بقطاع صناعة وتجارة الحديد والفولاذ والصناعات المعدنية، إلى 745 عضوية خلال العام الماضي بنسبة نمو سنوي بلغت 5%.

وأشاد الجناحي، خلال إطلاق مصنع «بالرميثة للصناعات الحديدية» في عجمان، أول شحنة تجارية للتصدير إلى منطقة الخليج، بالنمو المتسارع والتوسع اللافت الذي يشهده قطاع الحديد والفولاذ والصناعات المعدنية، مؤكداً نجاح المصانع المحلية في تعزيز حضورها التنافسي ووصول منتجاتها إلى أسواق دولية متعددة.

كما أشاد بما تمتلكه إمارة عجمان ودولة الإمارات من مصانع متقدمة في القطاع، واعتماد المصانع على أحدث التقنيات الصناعية الصديقة للبيئة، فضلاً عن تطبيق أفضل الممارسات في كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بما يعزّز الاستدامة البيئية ويرفع من تنافسية القطاع الصناعي وزيادة الإنتاجية، ويدعم التوجهات الوطنية نحو بناء اقتصاد صناعي متطور قائم على الابتكار والتقنيات الحديثة.

وأشار الجناحي إلى أن قطاع الحديد يُعد من القطاعات الأساسية الداعمة لمسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية ودعم المشروعات التنموية، وتعزيز سلاسل الإمداد الصناعية وتلبية احتياجات قطاعات البناء والتشييد والبنية التحتية وغيرها من القطاعات.

وأكد أن غرفة عجمان تعمل على تعزيز مشاركة المصانع والشركات في المعارض والفعاليات العالمية المتخصصة، بما يسهم في التعريف بمنتجاتها وفتح آفاق جديدة للتصدير وبناء الشراكات التجارية، إلى جانب توفير منصات وملتقيات تتيح التواصل مع المستثمرين والشركاء الدوليين، بما يعزّز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والعالمية.

من جهته، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لمصنع «بالرميثة للصناعات الحديدية»، عادل بالرميثة، إن منتجات المصنع تتمثل في «قضبان التسليح، والسبائك، والأنابيب»، موضحاً أن استراتيجية المصنع تشمل محاور عدة رئيسة، منها تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وبناء شراكات استراتيجية، وتطوير العمليات التشغيلية المدعومة بالتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن المصنع يستهدف إنشاء مراكز توزيع إقليمية، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق وتعزيز تنافسية المنتجات.