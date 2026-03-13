ممثلو مجموعات ومجالس الأعمال يؤكدون ثقتهم بمتانة اقتصاد دبي

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أخيراً، 35 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة، بهدف تنسيق العمل المشترك لمواكبة الظروف الراهنة، والتعرف عن كثب إلى المتطلبات المتغيرة لكل القطاعات، واستعراض الآليات المثلى لدعم الشركات، وتعزيز تنافسيتها، وتطوير ممارسة أعمالها بكفاءة وفعالية، في وقت أكد فيه ممثلو مجموعات ومجالس الأعمال المشاركين في الاجتماعات، على ثقتهم الراسخة بمتانة اقتصاد دبي وقدرة الإمارة على مواكبة المتغيرات كافة.

وأفادت «غرفة دبي» في بيان أمس، بأن هذه الاجتماعات اليومية تأتي ضمن سلسلة لقاءات مكثفة تجريها الغرفة مع مجموعات ومجالس الأعمال في الوقت الراهن لمناقشة واقع وآفاق بيئة الأعمال في ظل الظروف الحالية، وسبل تعزيز جاهزية القطاعات الاقتصادية للتكيف بشكل عملي وفعال مع المتغيرات العالمية، بما يضمن استدامة نمو الأعمال بأعلى مستويات الكفاءة وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار.

وأكد ممثلو مجموعات ومجالس الأعمال المشاركين في الاجتماعات، على ثقتهم الراسخة بمتانة اقتصاد دبي وقدرة الإمارة على مواكبة المتغيرات كافة، وأشادوا بالجهود الحكومية المبذولة لمواصلة توفير المزيد من فرص النمو، وتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في كل الظروف التي يشهدها العالم.

كما أشاد المشاركون بالشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص في دبي، والتي لطالما أثبتت أهميتها الحيوية كنموذج فريد عالمياً يسهم في تطوير المنظومة الاقتصادية في الإمارة وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، ودعم كفاءة القطاع الخاص، بما يضمن تزايد الزخم التنموي ويدفع نمو مختلف القطاعات ذات الأولوية.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تُشكل الشراكة النوعية مع مجتمع الأعمال في دبي عاملاً حاسماً في ضمان استدامة نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته العالمية وترسيخ ثقة عالم المال والأعمال في مكانة دبي كمركز دولي رائد للنمو المستدام والفرص الاستثمارية النوعية».

وأضاف: «تلتزم غرف دبي بتعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، وتقديم كل الدعم اللازم لتعزيز مرونة منظومة الأعمال في الإمارة، والارتقاء بقدرة الشركات على مزاولة أعمالها بمرونة وكفاءة، ونحرص على رعاية مصالح مجتمع الأعمال بما يسهم في رفد نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، ويعزز دور دبي المحوري على خارطة التجارة والاستثمار العالمية انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)»، مؤكداً العمل في غرف دبي على نقل تحديات القطاع الخاص إلى الجهات الحكومية المعنية لإيجاد الحلول التي تضمن استدامة وتنافسية مجتمع الأعمال.

وشملت اللقاءات التي نظمتها غرفة تجارة دبي، مجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين في الإمارة، حيث تم الاجتماع مع كل من مجلس الأعمال الأميركي، ومجلس الأعمال الهولندي، ومجلس الأعمال البريطاني، ومجلس الأعمال التركي، إضافة إلى مجلس الأعمال اليوناني، ومجلس الأعمال الجنوب إفريقي، ومجلس الأعمال الباكستاني، ومجلس الأعمال الهندي، ومجلس الأعمال الصيني، ومجلس الأعمال الفلبيني.

وأكدت غرفة تجارة دبي أن رعاية مصالح مجتمع الأعمال تأتي في مقدمة أولوياتها، وذلك في إطار الحرص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم تنافسية اقتصاد الإمارة، وذلك عبر الارتقاء بدور مجموعات الأعمال في تطوير الأطر التنظيمية وآليات العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

يُشار إلى أن مجموعات ومجالس الأعمال تلعب دوراً فاعلاً في نمو الأنشطة التجارية والاقتصادية في دبي، من خلال ضمان تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية، وتيسير الحوار البنّاء بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية المعنية، إلى جانب دعم جهود تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام للإمارة.

مجموعات الأعمال

شملت الاجتماعات عدداً من مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات الاقتصادية في دبي، ومن ضمنها: الوساطة العقارية وإدارة العقارات، وقطاع التطوير العقاري، وإدارة المرافق، ومواد البناء، والحديد والصلب، وتكنولوجيا الإنشاءات، والعطور ومستحضرات التجميل، إلى جانب التجزئة، والعيادات، والمطاعم، وتجارة الخضراوات والفواكه، والفنادق، وبيوت العطلات، فضلاً عن قطاع الملكية الفكرية، والتوظيف، والتوصيل، والخدمات البريدية، والتعليم، ووكالات السفر والسياحة، والصناعات الغذائية والمشروبات، والصيدليات، وقطاع إعادة التدوير.

كما تم الاجتماع مع مجموعات أعمال قطاعات: الأمن السيبراني، وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وقطع غيار المركبات، والإعلانات، والمجوهرات.