تصرفات عقارات دبي تسجل 3.79 مليارات درهم

سجّل إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 3.79 مليارات درهم، فيما تجاوزت المبيعات العقارية منها نحو 2.85 مليار درهم، الأمر الذي يعكس استمرار الزخم في القطاع العقاري. وشكّلت تلك المبيعات نحو 74.9% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة، وذلك عبر تنفيذ 728 صفقة.

بدورها، سجّلت «الرهون» ما قيمته 828.03 مليون درهم بعد تنفيذ 174 صفقة، فيما بلغت «الهبات» نحو 121.64 مليون درهم عبر 25 معاملة.

وشهدت السوق العقارية في دبي، أمس، تنفيذ صفقة بيع قياسية لفيلا بقيمة تبلغ نحو 220 مليون درهم، في مؤشر جديد على قوة الطلب، واستمرار الزخم في القطاع العقاري بالإمارة، رغم التوترات التي تشهدها المنطقة. وبحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تبلغ مساحة الفيلا التي تقع في منطقة «جزر العالم»، وضمن مشروع «جزيرة أمالي»، نحو 58.08 ألف قدم مربعة، (نحو 5395 متراً مربعاً)، بمتوسط سعر يبلغ 3787 درهماً للقدم المربعة.

يُذكر أن سوق العقارات الفاخرة في دبي سجل خلال عام 2025 مستويات نشاط غير مسبوقة، مدعوماً بتزايد إقبال أصحاب الثروات من مختلف دول العالم على الإمارة، في ظل ما توفره من بيئة استثمارية وتشريعية وضريبية جاذبة.

وشهدت دبي خلال العام الماضي بيع 6668 صفقة لعقارات فاخرة بإجمالي قيمة بلغ نحو 143.8 مليار درهم مقارنة بـ4735 صفقة بقيمة 99.3 مليار درهم خلال عام 2024، محققة نمواً بنسبة 41% من حيث عدد الصفقات ونحو 45% من حيث القيمة.