«ويجو»: المنتجعات الشاطئية الفاخرة «الأكثر بحثاً» خلال عيد الفطر

كشفت منصة «ويجو»، سوق السفر الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن تزايد توجه سكان دولة الإمارات نحو الإقامات المحلية في مختلف أنحاء الدولة مع اقتراب عطلة عيد الفطر.

ووفقاً لبيانات «ويجو»، شهدت عمليات البحث عن الفنادق ارتفاعاً ملحوظاً، مع طلب قوي على المنتجعات الشاطئية من فئتي أربع وخمس نجوم، ومنتجعات الاسترخاء، والفنادق الفاخرة في دبي ومختلف أنحاء الإمارات.

وكشفت «ويجو» أن المنتجعات الشاطئية الفاخرة تتصدر قائمة الخيارات الأكثر بحثاً قبل عطلة العيد، لاسيما الفنادق التي توفر شواطئ خاصة، وأجنحة واسعة، ومرافق مناسبة للعائلات، وتجارب طعام مميزة. كما تشهد الإقامات التي تركز على العافية والاسترخاء اهتماماً متزايداً. وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للفنادق في «ويجو»، كريغ هيويت: «نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات البحث عن الفنادق داخل الدولة عبر (ويجو) مع اقتراب عطلة عيد الفطر، حيث يتجه العديد من المقيمين إلى قضاء العطلة داخل الإمارات».

وأضاف: «تسهم البيئة الآمنة والاستقرار في الدولة في تعزيز ثقة المتعاملين، ما ينعكس في زيادة الطلب على المنتجعات المحلية والإقامات داخل الإمارات».

وبحسب «ويجو»، يعكس هذا الارتفاع توجهاً أوسع نحو الإجازات القصيرة عالية الجودة، حيث يعيد العديد من سكان الإمارات النظر في خطط السفر لمسافات طويلة، ويختارون قضاء العطلة داخل الدولة.