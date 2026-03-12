24.4 مليار دولار إيرادات موانئ دبي العالمية في 2025

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" اليوم عن تحقيق نتائج مالية قياسية لعام 2025، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 22% إلى 24.4 مليار دولار، وارتفاع الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18% إلى 6.4 مليار دولار بهامش 26.3%، مدفوعة بالأداء القوي في أعمال الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية.

كما ارتفعت أرباح العام بنسبة 32.2% إلى 1.96 مليار دولار، بما يعكس أثر الرافعة التشغيلية والانضباط في إدارة التكاليف، فيما ارتفعت الأرباح العائدة إلى المالكين 42.7% إلى 1.072 مليار دولار مقارنة بـ751 مليون دولار في 2024. وارتفعت التدفقات النقدية التشغيلية خلال 2025 بنسبة 14% إلى 6.3 مليار دولار.

وقال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": " في بيئة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين وتغير ديناميكيات التجارة، مكّنتنا محفظة أعمالنا المتنوعة، والانضباط في تخصيص رأس المال، وتركيزنا على الشحنات ذات العائد المرتفع، من تحقيق أرباح مرنة وتدفقات نقدية قوية. وتعكس هذه النتائج قوة منصتنا المتكاملة وقدرتنا على التكيّف مع إعادة تشكيل سلاسل التوريد".

من جهته قال يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، إن قطاع الموانئ والمحطات حقق أداءً استثنائياً قوياً، مدعوماً بأحجام مناولة قوية، وتحسن العوائد، والانضباط في إدارة التكاليف، مع ارتفاع الإيرادات لكل حاوية نمطية قياس 20 قدماً على أساس المقارنة المثلية بنسبة 8.5%، وعبر الخدمات اللوجستية ومنصتنا التجارية الأوسع نطاقاً، واصلنا توسيع قدراتنا وتعميق التعاون من خلال نموذجنا التشغيلي "ون دي بي ورلد"، ونواصل التركيز على الانضباط في تخصيص رأس المال، والتميّز التشغيلي، والتنفيذ الذي يضع المتعاملين في صميمه، بما يدعم متعاملينا في مواجهة حالة عدم اليقين على المدى القريب، مع الاستثمار بشكل انتقائي لتحقيق نمو مستدام طويل الأمد.

وارتفع العائد على رأس المال الموظف من 8.9% في 2024 إلى 9.9%، بما يعكس تحسن الأرباح رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري.

واستثمرت "دي بي ورلد" 3.1 مليار دولار في النفقات الرأسمالية خلال 2025 " ارتفاعاً من 2.2 مليار دولار في 2024" لدعم التوسع في الطاقة الاستيعابية وتعزيز الإنتاجية على مستوى العالم، كما ارتفعت القدرة الاستيعابية للموانئ إلى 109 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدما.

وتبلغ ميزانية النفقات الرأسمالية للمجموعة لعام 2026 نحو 3 مليارات دولار، مع التركيز على المشاريع ذات الأولوية، بما يشمل جبل علي، والأحواض الجافة العالمية، وتونا تيكرا "الهند"، ولندن غيتواي "المملكة المتحدة"، وندايان "السنغال"، وجدة "المملكة العربية السعودية".

وخفضت المجموعة انبعاثاتها من النطاقين الأول والثاني بنسبة 14% مقارنة بعام 2022، فيما يتم حالياً تأمين نحو 67% من احتياجاتها العالمية من الكهرباء من مصادر متجددة. وساهمت عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي بقوة في الأداء العام للمجموعة.

وفي دولة الإمارات، سجّل ميناء جبل علي نمواً سنوياً بلغ نحو 9% في أحجام البضائع من المنشأ إلى المقصد، ما يعكس تنامي تدفقات التجارة عبر دبي ودولة الإمارات.

وحقّقت "دي بي ورلد" نمواً قوياً في البضائع السائبة، مع مناولة رقم قياسي بلغ 1.5 مليون مركبة عبر محطاتها في دبي "بارتفاع 18%"، وبلوغ أحجام مناولة الشحنات السائبة المتفرقة في ميناء جبل علي 5.67 مليون طن بارتفاع 6%، وهو أعلى مستوى فيما يقرب من عقدين.

وفي المملكة العربية السعودية، افتتحت "دي بي ورلد" محطة الحاويات الجنوبية المطوّرة في جدة، باستثمارات بلغت 800 مليون دولار، لترتفع طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من الضعف وتصل إلى 4 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

وفي سلطنة عُمان، وقّعت "دي بي ورلد" اتفاقية بارزة لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، بما يرسّخ الأساس لمركز جديد للصناعة والتجارة والتصنيع في السلطنة.

وقال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي، إن فترات التقلب في التجارة العالمية تؤكد أهمية سلاسل التوريد المرنة والمترابطة بكفاءة، وعلى امتداد دول مجلس التعاون الخليجي، ينصب تركيزنا على توسيع شبكتنا المتكاملة عبر مختلف مراحل سلاسل التوريد، وتعزيز الربط متعدد الأنماط، ومنح المتعاملين مرونة أكبر في كيفية انتقال الشحنات عبر المنطقة، وتساعد هذه الاستثمارات الشركات على الحفاظ على انسيابية حركة البضائع بصورة موثوقة، حتى مع تطور مسارات التجارة وتغير أوضاع الأسواق.