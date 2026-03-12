«غرفة أم القيوين»: المصانع وخطوط الإنتاج تعمل بكفاءة وانسيابية عالية

أكدت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، استمرار عمل المصانع في الإمارة بكفاءة عالية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لضمان استقرار إمدادات السوق، وتوفير المنتجات الوطنية في الأسواق.

وقال مدير عام الغرفة، أحمد عبيد إبراهيم آل علي، إن المصانع في الإمارة تواصل أعمالها بصورة طبيعية ومنتظمة، مؤكداً أن خطوط الإنتاج تعمل بكفاءة عالية وبانسيابية، بما يعكس جاهزية القطاع الصناعي وقدرته على الحفاظ على وتيرة الإنتاج، وتلبية احتياجات السوق في جميع الأوقات.

وأشار إلى أن المتابعة الميدانية التي تنفذها الغرفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أظهرت استمرار عمليات الإنتاج والتجهيز في مختلف المنشآت الصناعية، وفق أعلى معايير الجودة، حيث تواصل فرق العمل أداء مهامها اليومية بتنظيم وكفاءة، بما يُسهم في تعزيز استدامة التزويد بالمنتجات الوطنية.

وأضاف آل علي، أن استمرارية العمل في المصانع تعكس متانة المنظومة الصناعية في الإمارة، وقدرتها على دعم استقرار الأسواق والمحافظة على تدفق السلع والمنتجات بشكل منتظم، بما يُعزّز ثقة المجتمع بالمنتج الوطني، ويسهم في ترسيخ مكانة القطاع الصناعي كإحدى الركائز الداعمة للاقتصاد المحلي.

وأكد أن غرفة تجارة وصناعة أم القيوين تواصل متابعة سير العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن استمرارية النشاط الإنتاجي ودعم بيئة الأعمال في الإمارة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ مكانة أم القيوين كبيئة جاذبة للاستثمار الصناعي.