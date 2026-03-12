«راكز» تُطلق توسعة جديدة لوحدات التخزين الذاتي في «الحمراء»

أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) توسيع خدمات التخزين الذاتي لديها، استجابة للطلب المتزايد من الأفراد والشركات على حلول تخزين آمنة ومرنة في إمارة رأس الخيمة.

وتتضمن التوسعة إضافة منشأة جديدة لوحدات التخزين الذاتي في منطقة الحمراء الصناعية، بما يُعزّز قدرة «راكز» على تلبية احتياجات التخزين لمجتمع الأعمال والسكان في الإمارة، ويتميز الموقع بسهولة الوصول إليه من المناطق السكنية القريبة، إضافة إلى قربه من الطرق الرئيسة التي تربط رأس الخيمة ببقية إمارات الدولة.

وصُمّمت الوحدات الجديدة لتلبية مختلف متطلبات التخزين، حيث تتوافر مساحات مرنة قابلة للتخصيص تراوح بين خمسة و18 متراً مربعاً مربعاً.

وتوفر المنشأة بيئة آمنة وأكثر خصوصية مدعومة بأنظمة مراقبة بالكاميرات على مدار الساعة، وحراسة أمنية في الموقع، إضافة إلى وحدات مكيّفة، وإمكانية الدخول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما توفر «راكز» خدمات إضافية تشمل توفير مواد التغليف ودعم عمليات التعبئة، بما يُعزّز سهولة الاستخدام للمتعاملين. وتوفر مرافق التخزين في «راكز» حلولاً عملية، بفضل خيارات التأجير المرنة قصيرة الأمد وعدم وجود سقف زمني محدد للإيجار.

وتُعدّ هذه الوحدات حلاً مثالياً لتخزين البضائع الموسمية، والمعدات التجارية، والأثاث أثناء عمليات التجديد أو النقل.