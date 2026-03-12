السلع الغذائية الإماراتية تتصدر عروض التخفيضات في الأسواق

أكد مستهلكون أن السلع الغذائية المنتجة محلياً في دولة الإمارات تتصدر عروض التخفيضات الرمضانية في العديد من منافذ البيع والمتاجر المختلفة، مشيرين إلى أن هذه المنتجات تمتاز بجودة عالية وأسعار مناسبة، مقارنة بالعديد من السلع المستوردة المماثلة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن أبرز السلع الإماراتية التي ظهرت ضمن عروض التخفيضات، تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية، مثل منتجات الألبان بمختلف أنواعها، والدواجن المجمدة، وبيض المائدة، والعصائر، وزيوت الطعام، إضافة إلى المعلبات، والمعكرونة، والتمور، مطالبين في الوقت ذاته، بضرورة أن توسع منافذ البيع المختلفة نطاق عرض هذه المنتجات، وإعطائها أولوية أكبر داخل المتاجر.

من جهتهم، أفاد متخصصون في قطاع تجارة التجزئة، بأن المنتجات المحلية، سواء الغذائية أو غير الغذائية، تستحوذ على الحصص الأكبر من عروض التخفيضات مقارنة بالسلع المستوردة، لافتين إلى أن هذه المنتجات تمثل دعامة أساسية للأمن الغذائي، لذلك تحظى بأولوية في العروض الترويجية، لاسيما في ظل تزايد الإقبال عليها من قبل المستهلكين.

أقل سعراً

وتفصيلاً، قال المستهلك جمال سعد، إن السلع الغذائية الإماراتية تتصدر حالياً عروض التخفيضات الرمضانية بنسب كبيرة، مقارنة بالسلع المستوردة، مشيراً إلى أن هذه المنتجات تجمع بين الجودة العالية والأسعار المناسبة، بل إنها غالباً ما تكون أقل سعراً من كثير من المنتجات المستوردة، الأمر الذي يجعل من الضروري أن توسّع منافذ البيع عرضها وتمنحها أولوية أكبر على رفوف المتاجر.

من جانبه، ذكر المستهلك رضوان عبدالمجيد، أنه لاحظ خلال الفترة الحالية تصدر السلع الإماراتية، لاسيما الغذائية منها، لعروض التخفيضات في الأسواق، موضحاً أن هذه العروض تشمل منتجات الألبان، مثل الأجبان والحليب والزبادي، إلى جانب الدواجن المجمدة واللحوم المصنعة والمعجنات، فضلاً عن زيوت الطعام وبيض المائدة والمعلبات.

أما المستهلك محمد خالد، فأفاد بأن عدداً من السلع الإماراتية، سواء الغذائية أو غير الغذائية، مثل المنظفات ومنتجات العناية الشخصية، تشهد في الوقت الحالي عروض تخفيضات واسعة وبنسب أكبر مقارنة بالفترات السابقة، معتبراً أن هذه العروض تمثل ظاهرة إيجابية، لأنها توفر للمستهلكين خيارات متعددة للتسوق والشراء بأسعار أقل، ما يُسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر.

نسبة كبيرة

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد» محمد الهاشمي، إن المنتجات الغذائية ذات المنشأ الإماراتي تستحوذ على نسبة كبيرة من العروض الرمضانية المطروحة حالياً في الأسواق، موضحاً أن هذه النسبة تتجاوز 30%، مقارنة بالسلع المستوردة من مختلف الدول.

وأضاف أن المنتجات الغذائية الإماراتية تتميز بجودة مرتفعة وأسعار مناسبة، وهو ما جعلها تحظى بإقبال متزايد من قبل المستهلكين.

وأشار الهاشمي لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن هذه المنتجات تمثّل صمام أمان مهماً للأمن الغذائي في مختلف الظروف والمتغيرات، خصوصاً في ظل وجود تنوع كبير في بدائل التوريد، مؤكداً أن التعاونية تعطي أولوية وأفضلية لعرض المنتجات المحلية ضمن العروض الترويجية، لاسيما أنها تشهد مستويات طلب مرتفعة من المتسوقين.

نمو ملحوظ

بدوره، قال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في مجموعة مراكز «اللولو التجارية» ناندا كومار، إن السلع الإماراتية تتصدر عروض التخفيضات خلال شهر رمضان. وأكد أن هذه المنتجات تشهد نمواً ملحوظاً في الإقبال عليها من قبل المستهلكين، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع جودة هذه السلع وانخفاض أسعارها، مقارنة بالمنتجات المستوردة الأخرى.

وأضاف كومار أن السلع الغذائية المحلية تستحوذ حالياً على نحو 30% من إجمالي العروض المطروحة في منافذ البيع التابعة للمجموعة. كما أشار إلى أن المجموعة تعمل وفق خطط تمنح المنتجات المحلية أولوية في العرض والإبراز على الرفوف وواجهات العرض، وذلك في إطار سياسات تدعم المنتجات الوطنية، وتلبي الطلب المتزايد عليها.

واتفق مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، مع كومار في أن السلع الغذائية الإماراتية تشهد نمواً واضحاً في الطلب عليها من قبل المستهلكين، الأمر الذي جعلها تتصدر عروض التخفيضات وتمثّل نسبة كبيرة منها خلال شهر رمضان.

وفرة كبيرة

وفي السياق ذاته، قال خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إن الأسواق المحلية تشهد وفرة كبيرة في السلع الإماراتية المنشأ، سواء الغذائية أو غير الغذائية، موضحاً أن المنتجات الغذائية المحلية تشمل طيفاً واسعاً من السلع، مثل المعلبات والدواجن وبيض المائدة وزيوت الطعام والعصائر والمعكرونة ومنتجات الألبان، إضافة إلى منتجات غير غذائية، مثل المنظفات ومستحضرات العناية.

وأشار البحر إلى أن الارتفاع الملحوظ في جودة هذه المنتجات أسهم في تعزيز ثقة المستهلكين بها، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب عليها بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة. كما لفت إلى أن العديد من هذه السلع يوفر مستويات جودة تفوق بعض المنتجات المستوردة، وهو ما يستدعي من منافذ البيع دعمها بشكل أكبر، ومنحها أولوية في العرض.