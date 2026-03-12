الذهب يرتفع مع تراجع مخاوف التضخم
ارتفع سعر الذهب، أمس، مع تراجع أسعار النفط الذي هدّأ من مخاوف التضخم، بينما يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع، لتقييم توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 5213.99 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر أبريل 0.4% إلى 5221.8 دولاراً.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 88.89 دولاراً للأوقية، بينما صعد سعر البلاتين 1% إلى 2221.48 دولاراً، وازداد سعر البلاديوم 1.5% إلى 1679.73 دولاراً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news