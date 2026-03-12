الذهب يرتفع مع تراجع مخاوف التضخم

ارتفع سعر الذهب، أمس، مع تراجع ​أسعار النفط الذي هدّأ من مخاوف التضخم، بينما ‌يترقب المستثمرون ​سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع، لتقييم توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 5213.99 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر أبريل 0.4% إلى 5221.8 دولاراً.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 88.89 دولاراً للأوقية، بينما صعد سعر البلاتين 1% إلى 2221.48 دولاراً، وازداد سعر البلاديوم ​1.5% إلى 1679.73 ‌دولاراً.