«دبي لتكنولوجيا العقارات» يُحدّد 833 نموذج عمل لتعزيز جودة الحياة

أعلن مركز دبي لتكنولوجيا العقارات، إحدى مبادرات مركز دبي المالي العالمي، بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، إصدار تقرير جديد بعنوان «تكنولوجيا العقارات 2033».

وحلل التقرير 18 أجندة استراتيجية على مستوى دولة الإمارات والأمم المتحدة لرسم ملامح نموذج المرحلة المقبلة لنمو تكنولوجيا العقارات في دبي، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وخطة دبي الحضرية 2040.

وأظهر التحليل الذي أخذ في الاعتبار أيضاً الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وجود 833 نموذج عمل عالمياً قائماً في تكنولوجيا العقارات، يركز على تعزيز جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي في القطاع العقاري، لافتاً إلى أن نموذجي عمل فقط من بين النماذج التي تم تحديدها يُمثّلان قيمة تتجاوز 53 مليار درهم سنوياً لاقتصاد دبي.

ويشير تقرير «تكنولوجيا العقارات 2033» إلى تحول هيكلي في البيئة العمرانية عالمياً، حيث لم تعد تكنولوجيا العقارات تقتصر على الأدوات والرقمنة، بل تتجه نحو بنية تحتية حضرية متكاملة على مستوى الأنظمة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتجمع بين التخطيط والعمليات والاستدامة والتجربة الإنسانية، بما يعيد تعريف كيفية خلق القيمة في القطاع العقاري.

ويُبرز التقرير أن دبي تتمتع بمقومات فريدة تؤهلها لقيادة هذا العصر الجديد من الابتكار الحضري، بدعم من أجندات استراتيجية واضحة، ومرونة تنظيمية يوفرها مركز دبي المالي العالمي، وإرث من التكيف المناخي في الإمارة، ونهج يستشرف المستقبل في الابتكار التقني، ورؤية اقتصادية عالمية تستهدف ترسيخ مكانتها بين أفضل أربعة مراكز مالية في العالم.

واستناداً إلى نتائج البحث، فتح «مركز دبي لتكنولوجيا العقارات» باب التقديم لبرنامجه الأول «منصة الانطلاق العالمية»، الذي يدعم أفضل شركات تكنولوجيا العقارات الدولية في مرحلة التوسع لدخول أسواق دبي ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، مستفيدة من شبكة عالمية المستوى من الموجهين والخبراء المتخصصين، بما في ذلك كبار المطورين والمشغلين العقاريين: «بن غاطي»، و«ماجد الفطيم»، و«الاتحاد العقارية»، و«شوبا العقارية»، و«ترانسجارد جروب». ويأتي ذلك إضافة إلى جهود «مركز دبي لتكنولوجيا العقارات» المستمرة لاحتضان وتمكين منظومة تكنولوجيا العقارات المحلية المتنامية في دبي، مثل برنامج «PropTech Elevate».

وقال الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، محمد البلوشي: «يؤكد تقرير (تكنولوجيا العقارات 2033) أن تكنولوجيا العقارات لم تعد مجرد عنصر داعم هامشي للقطاع، بل أصبحت محركاً للنمو الاقتصادي والإنتاجية والمرونة الحضرية. ويُعزّز هذا التقرير التزام مركز دبي المالي العالمي بترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار في تكنولوجيا العقارات والنمو الحضري المستدام، مع تسريع طموحات الإمارة لمضاعفة إسهام القطاع في الاقتصاد بحلول عام 2033».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ماجد المري: «يؤكد تقرير (تكنولوجيا العقارات 2033) مجدداً التزام دبي بتأمين مستقبل قطاعها العقاري عبر الابتكار والبيانات والتقنيات المتقدمة التي تُعزّز الشفافية وثقة المستثمرين. ويتجلى هذا التوجه في (مركز دبي لتكنولوجيا العقارات)، الذي تم تأسيسه بالتعاون بين مركز دبي المالي العالمي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب استضافة مؤتمر (بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط)».

مركز دبي لتكنولوجيا العقارات

يقع مركز دبي لتكنولوجيا العقارات ضمن مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، ويقوم حالياً بتتبع مسار 231 شركة لتكنولوجيا العقارات مقرها دولة الإمارات، مع قاعدة قوية في مجالات الإدراج والاستثمار والتسويق.

ويوفر المركز بيئة متكاملة لاختبار الحلول المتقدمة في تكنولوجيا العقارات، وتوسيع نطاقها وتصديرها عالمياً ومحلياً، لاسيما تلك المتوافقة مع المرونة المناخية، والرفاهية والجيل الجديد من التنقل.

وتتلاقى طموحات دبي في مجال تكنولوجيا العقارات مع مشروع التوسعة الجديدة «زعبيل ديستركت» - مركز دبي المالي العالمي، والتي تشمل تخصيص أكثر من مليون قدم مربعة لأكبر مركز للابتكار، ومجمع للذكاء الاصطناعي في العالم.