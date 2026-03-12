«سنترال بانكينغ» تمنح «المركزي» جائزة أفضل بنك في إدارة المخاطر

حصد مصرف الإمارات المركزي جائزة «أفضل إدارة مخاطر لعام 2026» ضمن جوائز المصارف المركزية التي تمنحها مجلة «سنترال بانكينغ - Central Banking» البريطانية المتخصصة. ويتم منح الجائزة تكريماً للبنوك المركزية التي تحقق تميزاً استثنائياً في تبني الممارسات العالمية المنهجية لإدارة المخاطر.

ووفق بيان صحافي صدر عن «المركزي»، أمس، يأتي هذا التكريم تتويجاً لجهود المصرف، وتقديراً لدوره الريادي في الارتقاء بإدارة المخاطر التشغيلية، والتحول النوعي من نماذج التقييم التقليدية إلى منظومة استباقية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث نجح المصرف في إرساء رؤية متكاملة لإدارة المخاطر، تضمن تغطية شاملة لجميع مراحل سلسلة القيمة.

وأشادت لجنة تحكيم الجائزة، بالنهج الذي يتبعه المصرف المركزي في إدارة المخاطر، واصفةً إياه بأنه نموذج ملهم لنظرائه من البنوك المركزية على مستوى العالم.

وقال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، إن هذا الإنجاز الدولي يعكس الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، كما يترجم تطلعات وتوجيهات ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في ترسيخ مكانة المصرف مرجعاً عالمياً للتميز والريادة في العمل المالي والرقابي.

وأضاف: «لقد نجحنا في بناء منظومة رقابية متطورة تدمج الابتكار الرقمي بالأسس المنهجية لإدارة المخاطر، حيث مكّننا إرساء ركائز الذكاء الاصطناعي في صميم إدارتنا للمخاطر التشغيلية، من تعزيز قدراتنا، والانتقال نحو الرقابة الاستباقية في مواجهة التحولات المالية العالمية والمخاطر المستجدة».