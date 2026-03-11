«الاقتصاد والسياحة» تُعزّز التواصل مع رائدات الأعمال الإماراتيات

نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة فعالية «مجلس ريادة الرمضاني» في دبي، بهدف توفير منصة حوارية تجمع نخبة من سيدات ورائدات الأعمال في دولة الإمارات تحت مظلة واحدة، بما يُسهم في تعزيز التواصل وتبادل التجارب وأفضل الممارسات في العمل الاقتصادي، وتحفيزهن على إطلاق مشروعات اقتصادية متنوعة.

وقالت الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد والسياحة، بدرية الميدور، خلال كلمة في الفعالية: «عملت الوزارة خلال المرحلة الماضية، بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والدولي، على تطوير مبادرات واستراتيجيات تهدف إلى دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال، وتسهيل وصولها إلى الموارد والخبرات، وتعزيز فرص نمو مشروعاتها، ولعل من أبرزها الحملة الوطنية (الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم)، التي أشرفت عليها الوزارة، وأسهمت في توفير فرص نوعية لرائدات الأعمال الإماراتيات لتطوير مشروعاتهن والدخول في قطاعات جديدة، وكذلك البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

من جانبها، قالت الشيخة الدكتورة علياء القاسمي، المؤسسة ورئيسة مجلس إدارة AHQ للاستثمارات: «يجب الارتقاء بصحة المرأة لتصبح مؤشر أداء وطنياً قابلاً للقياس، إدراكاً بأن العافية الهرمونية والوقائية عبر جميع مراحل الحياة تُعدّ ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، ومرونة القوى العاملة، والأداء الوطني طويل الأمد».

وشهدت الفعالية عقد خمس جلسات حوارية، حيث ناقشت الجلسة الأولى الصحة النفسية للمرأة، وأهمية التوازن بين الحياة العملية والمهنية، بينما استعرضت الجلسة الثانية تجارب سيدات مبتكرات من وزارة تمكين المجتمع حول بدايات المشروعات والتحديات والدروس المستفادة.

وبحثت الجلسة الثالثة المبادرات والسياسات التي تُعزّز المساواة بين الجنسين ودعم مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما سلّطت الجلسة الرابعة الضوء على تجربة سمية المسكري، مؤسسة «كور» للياقة البدنية، في كيفية تحويل الشغف بالصحة والحركة إلى أسلوب حياة وأعمال. بدورها، تناولت الجلسة الخامسة إسهامات رائدات الأعمال الإماراتيات في ابتكار أفكار ومشروعات متميزة في قطاعي السياحة والضيافة، ودورها في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.