«عزيزي» تستثمر 75 مليار درهم في قطاع الضيافة بدبي

في خطوة تعكس الثقة المستمرة للمستثمرين في الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة دبي، ومكانتها الراسخة واحدة من أكثر الوجهات العالمية جاذبية للسياحة والاستثمار والأعمال، أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري الانطلاق الرسمي لخطة استثمارية لها في قطاع الضيافة بدبي، بقيمة 75 مليار درهم، لافتة إلى أنها تعمل على تطوير 151 فندقاً، أكثر من 90% منها يتركز في دبي. وتوقعت الشركة أن تضيف هذه المحفظة الفندقية عند اكتمالها نحو 60 ألف غرفة فندقية إلى الطاقة الاستيعابية الفندقية في الإمارة، إلى جانب توفير أكثر من 75 ألف فرصة عمل في قطاع الضيافة.

وتفصيلاً، أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، وضع حجر الأساس لأول فندق لها من فئة خمس نجوم، في خطوة قالت إنها تمثل الانطلاقة الرسمية لخطة استثمارية طموحة في قطاع الضيافة بقيمة 75 مليار درهم، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية العالمية لقطاع السياحة في دبي.

وكشفت الشركة أن الفندق الجديد يقع ضمن مجتمع «عزيزي ريفييرا» في مدينة محمد بن راشد، ويعد واحداً من بين 10 مشاريع فندقية يجري العمل عليها حالياً عبر مراحل مختلفة تشمل التصميم والتطوير والإنشاء، ضمن فئات فندقية متنوعة، لافتة إلى أن هذه المشاريع تُنفَّذ من خلال القدرات المتكاملة للشركة التي تجمع بين التطوير والإنشاء وإدارة المشاريع ضمن منظومة تشغيلية واحدة.

وأفادت الشركة في بيان، بأنه وفي إطار توسعها الاستراتيجي في قطاع الضيافة، فإن «عزيزي للضيافة» تعمل على تطوير 151 فندقاً تشمل 100 فندق من فئة أربع نجوم، و50 فندقاً من فئة خمس نجوم، وفندقاً واحداً من فئة سبع نجوم، مع تركّز أكثر من 90% من هذه المشاريع في دبي. وتوقعت الشركة أن تضيف هذه المحفظة الفندقية عند اكتمالها نحو 60 ألف غرفة فندقية إلى الطاقة الاستيعابية الفندقية في الإمارة، إلى جانب توفير أكثر من 75 ألف فرصة عمل في قطاع الضيافة.

وأكدت «عزيزي» أن هذا التوسع يعكس الثقة المستمرة للمستثمرين في الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة دبي، ومكانتها الراسخة واحدة من أكثر الوجهات العالمية جاذبية للسياحة والاستثمار والأعمال.

وبحسب البيان، تتضمن محفظة المشاريع فندقاً من فئة سبع نجوم ضمن مشروع «برج عزيزي» المرتقب على شارع الشيخ زايد، والذي يُتوقع أن يصبح ثاني أطول برج في العالم. وسيقدّم هذا المشروع وجهة ضيافة فاخرة بمعايير عالمية، بما يعزز مكانة دبي في مجال المشاريع المعمارية والسياحية البارزة.

وفي إطار تطوير منظومة متكاملة لقطاع الضيافة، تعتزم الشركة أيضاً إطلاق «أكاديمية عزيزي للضيافة»، وهي مؤسسة تدريبية متخصصة، تهدف إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات المهنية في قطاع الضيافة في دولة الإمارات، بما يدعم نمو القطاع، ويوفر كوادر مؤهلة وفق أعلى المعايير الدولية.

وقال المؤسس رئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، مرويس عزيزي: «أثبتت دبي على الدوام قدرتها على ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر المدن استقراراً وانفتاحاً على الفرص في العالم. وقد نجحت القيادة الرشيدة في بناء بيئة اقتصادية وتنموية متقدمة، تمنح المستثمرين والمطورين الثقة لإطلاق مشاريع طموحة تسهم في تعزيز حضور الإمارة على الساحة العالمية».

وأضاف: «يعكس استثمارنا بقيمة 75 مليار درهم في قطاع الضيافة التزامنا طويل الأمد تجاه دبي، وثقتنا الراسخة في مستقبلها كأحد أبرز مراكز السياحة العالمية. وبتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل العمل بما ينسجم مع طموحات الإمارة الاقتصادية والسياحية، عبر تطوير مشاريع تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتضيف فصلاً جديداً إلى قصة نجاح دبي».

. المحفظة الفندقية لـ«عزيزي» ستضيف 60 ألف غرفة فندقية، و75 ألف فرصة عمل في دبي.