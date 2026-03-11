أسهم «دبي المالي» تستقطب سيولة تتجاوز 4 مليارات درهم

أغلق سوق دبي المالي تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 1.96%، أو ما يعادل 112.98 نقطة، عند مستوى 5866.53 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم خمسة قطاعات هي البنوك والصناعة والمرافق العامة والسلع الاستهلاكية الكمالية، إضافة إلى قطاع المواد الأساسية.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 4.09 مليارات درهم، بعد التداول على نحو 641.73 مليون سهم، وتنفيذ 45 ألفاً و366 صفقة.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 981.692 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ960.934 مليار درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 20.7 مليار درهم. ودعم أداء السوق نمو أسهم قطاع البنوك بـ5.61%، والسلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة 5.65%، والصناعة بـ1.12%، والمرافق العامة بـ1.07%، إضافة إلى المواد الأساسية بـ4.88%.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المواطنون في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 1.15 مليار درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 2.087 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 929.933 مليون درهم.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» و«العربية للطيران»، و«باركن»، و«بنك دبي الإسلامي»، على نسبة 89.47% من سيولة السوق بنهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 3.66 مليارات درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 4.09 مليارات درهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 1.37%، أو ما يعادل 134.58 نقطة، ليغلق عند مستوى 9997.19 نقطة، واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 3.45 مليارات درهم، بعد التداول على نحو 665.87 مليون سهم، وتنفيذ 58 ألفاً و 123 صفقة.