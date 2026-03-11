«خليفة للامتياز» تستقبل 230 طلباً

تواصل جائزة الشيخ خليفة للامتياز، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، التقدم في مراحل التقييم النهائية لدورتها الـ22، التي شهدت إقبالاً لافتاً، حيث تجاوز عدد طلبات المشاركة المسجلة 230 طلباً، محققة نمواً تجاوز 80% مقارنة بالدورة السابقة.

وأظهرت البيانات تنوعاً واسعاً في الجهات المتقدمة، إذ شكلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة نحو 60% من إجمالي المشاركات، وجاء أكثر من 10% من طلبات الشركات من منطقتَي العين والظفرة، ما يعكس اتساع نطاق الجائزة ويعزز حضورها عبر مختلف القطاعات والمناطق الاقتصادية في أبوظبي.