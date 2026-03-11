«الإمارات للألمنيوم» تؤكد التزامها تسريع توطين الصناعات الحيوية

أعلنت منصة «اصنع في الإمارات» اختيار شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، شريكاً راعياً لقطاع التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والصناعة «4.0» في نسخة عام 2026 من الفعالية، والتي ستعقد في مركز «أدنيك أبوظبي» خلال الفترة من الرابع إلى السابع من مايو المقبل، بحسب بيان صادر أمس، في وقت أكدت فيه الشركة أن مشاركتها تعكس التزامها الاستراتيجي تسريع توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.

وتستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة النسخة الخامسة من «اصنع في الإمارات»، وتنظمها مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات مُدن، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة «أدنوك»، بحيث تربط بين المصنعين المحليين والشركات الناشئة الواعدة من جهة، وبين المستثمرين الدوليين وصانعي السياسات والمشترين من أنحاء العالم من جهة أخرى.

وباعتبارها أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، تعكس مشاركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في نسخة 2026 من «اصنع في الإمارات» دورها الأساسي في قيادة مسيرة التنمية الصناعية للدولة، وتحقيق رؤيتها في التصنيع المستدام والتنويع الاقتصادي. كما تعكس التزامها الاستراتيجي تسريع توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، والكشف عن موردين جدد داخل الدولة، بما يحد من الاعتماد على الاستيراد.

يذكر أن «الإمارات العالمية للألمنيوم» أنفقت في عام 2025، ما يزيد على تسعة مليارات درهم على السلع والخدمات المحلية، بما يمثل 42% من إجمالي إنفاقها عالمياً، تجسيداً لرؤيتها الرامية إلى تحقيق نمو صناعي مستدام.