«سيدات أعمال أبوظبي» يختتم المرحلة النهائية من «فالكون تانك»

اختتم مجلس سيدات أعمال أبوظبي المرحلة النهائية من مسابقة «فالكون تانك» التي شكلت المحطة الختامية، ضمن برنامج «رائدة» الذي ينظمه المجلس، بالتعاون مع «مجموعة بوبليسيس غروب الشرق الأوسط»، في خطوة تجسد التزام المجلس بدعم وتمكين رائدات الأعمال، وتعزيز جاهزيتهن لدخول السوق بثقة واستدامة.

وشكّلت مسابقة «فالكون تانك»، منصة تطبيقية للبرنامج، حيث أتاحت للمشاركات تحويل المعارف التي اكتسبنها خلال رحلة «رائدة» إلى استراتيجيات تسويقية متكاملة، تعكس تطور مشروعاتهن ونضج رؤيتهن السوقية.

وجاءت المرحلة النهائية تتويجاً لرحلة تدريبية شاملة، ركزت على تعزيز القدرات التسويقية لرائدات الأعمال وتزويدهن بالمهارات العملية، لتحويل الأفكار إلى خطط تسويقية واضحة وقابلة للتطبيق. وفي إطار هذه الرحلة، عملت شركة «زينيث الشرق الأوسط»، التابعة لـ«بوبليسيس غروب الشرق الأوسط»، بشكل وثيق مع المشاركات لتقديم الإرشاد في بناء استراتيجيات تسويقية قوية وقابلة للتطبيق تجارياً، بما في ذلك تطوير تموضع العلامات التجارية، وتحديد القنوات المناسبة، وبناء أطر التخطيط الإعلامي.

وقدّمت المشاركات خلال المرحلة الختامية، خططاً تسويقية متكاملة أمام لجنة تحكيم متخصصة، في خطوة تمثّل انتقالاً مهماً من مرحلة التعلم إلى التطبيق العملي، بينما أظهرت العروض تطوراً في التفكير الاستراتيجي التسويقي، وتعزيز الجاهزية السوقية.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز مشروع «Thatboardplace»، الذي أسسته أميرة الخييلي ونورة الشامسي بالمركز الأول، بينما حصل مشروع «The Noor Creative»، الذي أسسته نور الفهيم، على المركز الثاني. وجاء المركز الثالث مناصفة بين مشروع «Swendy»، الذي أسسته هنادي السويدي، ومشروع «DeineOfficial»، الذي أسسته فاطمة اليعقوبي.

وقالت رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، أسماء الفهيم: «يمثّل ختام مسابقة (فالكون تانك) محطة مهمة ضمن برنامج (رائدة)، حيث نشهد ثمار رحلة متكاملة صُممت لتمكين رائدات الأعمال من تطوير قدراتهن التسويقية، وبناء استراتيجيات عملية قابلة للتنفيذ».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بوبليسيس غروب الشرق الأوسط وتركيا»، باسل كاكش: «من خلال تعاوننا مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، فإننا ندعم رائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة بالقدرات التسويقية الاستراتيجية اللازمة للنمو والتوسع».

يذكر أن الدعم المقدّم للمشروعات الفائزة لا يقتصر على التمويل المالي المباشر، بل يشمل حزمة متكاملة من خدمات التسويق الرقمي المتخصصة، تتضمن تطوير وتنفيذ استراتيجيات تسويقية شاملة ومصممة خصيصاً لكل مشروع، وذلك بدعم من «بوبليسيس غروب الشرق الأوسط» وفرقها المتخصصة.