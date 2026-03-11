13.17 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في الأسبوع الثالث من رمضان

واصلت السوق العقارية في دبي زخمها القوي، متجاهلة التوترات في المنطقة، في ظل استمرار الطلب المرتفع على مختلف أنواع العقارات، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القطاع العقاري بالإمارة، نظراً لما توفره دبي من استقرار اقتصادي ومكانة عالمية كوجهة مفضلة للعيش والاستثمار.

وبحسب رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجل إجمالي قيمة التصرفات العقارية في الإمارة، خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان، نحو 13.17 مليار درهم، فيما تجاوزت مبيعات العقارات، منذ الأربعاء الماضي حتى أمس (خمسة أيام عمل)، 10.21 مليارات درهم، ما يعكس استمرار الزخم في القطاع العقاري.

وتوزعت مبيعات العقارات بواقع 4.69 مليارات درهم للعقارات الجاهزة، من خلال تنفيذ 1081 معاملة، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 5.52 مليارات درهم، عبر تنفيذ 1899 معاملة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد معاملات مبيعات العقارات بلغ 2980 معاملة، موزعة بواقع 2415 معاملة لوحدات سكنية، و299 لمبانٍ، و266 معاملة لأراضٍ.

وبلغت قيمة الرهون العقارية خلال الأسبوع الثالث من رمضان نحو 2.18 مليار درهم، عبر 747 معاملة موزعة بواقع 499 معاملة لوحدات سكنية، و88 معاملة لمبانٍ، و160 معاملة لأراضٍ، أما الهبات فسجلت 789.17 مليون درهم من خلال تنفيذ 104 معاملات، موزعة بواقع 77 معاملة لوحدات سكنية، وأربع معاملات لمبانٍ، و23 معاملة لأراضٍ.

وبذلك سجل إجمالي قيمة التصرفات العقارية في الإمارة، خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان، نحو 13.17 مليار درهم، عبر تنفيذ نحو 3831 معاملة.

وتجاوزت مبيعات عقارات دبي منذ بداية رمضان 35.5 مليار درهم حتى أمس، عبر تنفيذ 10 آلاف و477 معاملة، موزعة بواقع 8478 معاملة لوحدات سكنية، و866 معاملة لمبانٍ، و1133 معاملة لأراضٍ.

وتصدّرت منطقة «اليلايس 5» قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال الأسبوع الثالث من رمضان، بقيمة جاوزت 658.2 مليون درهم، تلتها «اليلايس 1» بنحو 612.6 مليون درهم، ثم منطقة «جميرا الثانية» بقيمة 514.4 مليون درهم، و«نخلة جميرا» بقيمة 486.1 مليون درهم.

وحلت «نخلة ديرة» خامسة، مسجلة 411.1 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 3» بقيمة 286.3 مليون درهم، ثم «أم سقيم الأولى» بنحو 266.8 مليون درهم، تلتها منطقة «البراري» بقيمة 255.4 مليون درهم، ثم «معيصم الثانية» بـ252.2 مليون درهم، بينما جاءت «مدينة المطار» أخيراً، مسجلة 243 مليون درهم.

وبذلك يصل إجمالي مبيعات أعلى 10 مناطق خلال الأسبوع الثالث من رمضان إلى نحو أربعة مليارات درهم، ما يعكس استمرار الطلب القوي على العقارات في مناطق التطوير الجديدة إلى جانب الوجهات السكنية الفاخرة في الإمارة.