«دي بي ورلد» تعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً لمنطقة دول «التعاون»

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عن تعيين أحمد يوسف الحسن رئيساً تنفيذياً ومديراً عاماً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتولى إدارة محفظة أعمالها المتكاملة، التي تشمل الموانئ ومحطات الحاويات والمجمعات ومناطق الأعمال، والتكنولوجيا الرقمية، وحلول الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، والسعودية، وسلطنة عُمان، وأسواق شمال الخليج.

وأفادت المجموعة، في بيان، أمس، بأن الحسن سيقود استراتيجية «دي بي ورلد» وأداء أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على تعزيز سلاسل التوريد المتكاملة من نقطة الانطلاق حتى وجهة الوصول، وتقديم حلول لوجستية متكاملة تُسهل تدفق التجارة وتعزز موثوقيتها لدى المتعاملين في مختلف أنحاء المنطقة.

وقال الحسن: «تتحوّل التجارة لتصبح أكثر ترابطاً وتعقيداً على نحو متزايد وبصورة غير مسبوقة، وتتمثل أولويتنا في ضمان انسياب حركة البضائع بأمان وكفاءة لمتعاملينا».

وأضاف: «نتابع عن كثب التطورات الحالية الذي تشهدها منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، ونواصل تشغيل موانئنا ومحطاتنا في دبي مع تطبيق التدابير المعزّزة للسلامة والأمن، وتواصل محطات الحاويات ومحطات البضائع العامة في ميناء جبل علي العمل بكامل طاقتها».

وأكد الحسن: «نعمل بتنسيق وثيق مع السلطات المعنية في دولة الإمارات، والخطوط الملاحية، وشركاء الخدمات اللوجستية، والموانئ الأخرى في الدولة، للحد من أي اضطرابات وضمان استمرارية حركة البضائع للمتعاملين».

ويأتي التعيين الجديد بهدف تعزيز المواءمة الاستراتيجية للقيادة عبر منظومة دبي للتجارة والخدمات اللوجستية، عقب الإعلان عن تولي عبدالله بن دميثان منصب رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة الشهر الماضي.