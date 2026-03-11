1.25 مليار درهم إيرادات مجموعة «يلا» في 2025

أعلنت مجموعة «يلا» المحدودة بلوغ إيراداتها خلال العام 2025 نحو 1.25 مليار درهم، فيما ارتفع صافي دخلها 10.4%، ليصل إلى 543.9 مليون درهم مقابل 492.9 مليون درهم في عام 2024.

ووفقاً للبيانات المالية التي أعلنتها المجموعة، وعلى مستوى الأداء الفصلي، فقد بلغت إيرادات الربع الرابع من العام الماضي نحو 308.1 ملايين درهم، مقارنة مع 333.4 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2024. وارتفع صافي أرباح المجموعة خلال الربع الرابع 6.2%، ليصل إلى 126.7 مليون درهم مع تحقيق هامش ربح صافي بلغ 41.2%.

وقال المؤسس الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا»، يانغ تاو، إن «المجموعة حققت أداءً قوياً خلال 2025، بعدما ارتفعت الإيرادات السنوية لتصل إلى 341.9 مليون دولار (نحو 1.25 مليار درهم)، فيما سجل صافي الدخل نمواً بنسبة 10.4%، ليبلغ 148.1 مليون دولار (نحو 543.9 مليون درهم)».

وأضاف أن «الأداء القوي لمنصات المجموعة أسهم في تعزيز مستويات تفاعل المستخدمين، ما انعكس في ارتفاع عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 8.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 44.8 مليون مستخدم خلال الربع الرابع من عام 2025».

من جانبه، قال رئيس مجموعة «يلا»، صيفي إسماعيل: «تركزت جهودنا خلال العام المالي الماضي 2025، على تعزيز مستويات تفاعل المستخدمين مع منصاتنا، إلى جانب رفع القيمة الإجمالية لمنظومة منتجاتنا».