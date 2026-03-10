العربية للطيران تعلن تشغيلاً محدوداً للرحلات إلى 17 دولة

بدأت العربية للطيران في تسيير عدد محدود من الرحلات من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقًا للموافقات التشغيلية والتنظيمية.

وقالت الشركة إن الجدول المستمر حتى 22 مارس يشمل 17 دولة.

وتشمل الوجهات: النمسا (فيينا)، وبنغلاديش (شيتاغونغ، دكا)، ومصر (أسيوط، القاهرة، الإسكندرية، القاهرة – سفنكس)، وإثيوبيا (أديس أبابا)، واليونان (أثينا)، والهند (أحمد آباد، مومباي، كوزيكود، كولكاتا، كويمباتور، كوتشي، دلهي، غوا، حيدر آباد، جايبور، تشيناي، ناغبور، ثيروفانانثابورام)، وإيطاليا (ميلانو – بيرغامو)، والأردن (عمّان)، كازخستان (ألماتي)، وكينيا (نيروبي)، ونيبال (كاتماندو)، وباكستان (إسلام آباد، كراتشي، لاهور، فيصل آباد، ملتان، بيشاور، سيالكوت، كويتا)، والسعودية (الرياض، الدمام)، وسريلانكا (كولومبو)، وتايلاند (بانكوك)، وتركيا (إسطنبول، طرابزون)، وأوغندا (عنتيبي).

وأشارت الشركة إلى أن المسافرين الذين أُلغيت رحلاتهم، يمكنهم إعادة الحجز إذا لم يكونوا قد استخدموا خيار التعديل أو الاسترداد، مؤكدة أن الركاب على الرحلات الملغاة، يمكنهم الاستفادة من تغيير موعد السفر مجاناً مرة واحدة خلال 30 يوماً، أو الحصول على قسيمة سفر بالقيمة الكاملة، أو استرداد كامل للمبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية.

وأكدت الشركة أنها تشهد حالياً ارتفاعاً في حجم الاستفسارات، داعية المسافرين إلى تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم عبر صفحة «إدارة الحجز» لمتابعة أي إشعارات أو تحديثات تتعلق برحلاتهم.