1.25مليار درهم إيرادات "مجموعة يلا" في 2025

بلغت إيرادات "مجموعة يلا" المحدودة خلال عام 2025 نحو 1.25مليار درهم فيما ارتفع صافي دخلها بنسبة 10.4% ليصل إلى 543.9 مليون درهم مقابل 492.9 مليون درهم في عام 2024.

ووفقاً للبيانات المالية التي أعلنتها المجموعة وعلى مستوى الأداء الفصلي بلغت إيرادات الربع الرابع من عام 2025 نحو 308.1 مليون درهم مقارنة مع 333.4 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2024 في ظل حفاظ الشركة على زخم أدائها التشغيلي.

وارتفع صافي أرباح الشركة خلال الربع الرابع بنسبة 6.2% ليصل إلى 126.7 مليون درهم مع تحقيق هامش ربح صافي بلغ 41.2%.

وأكد يانغ تاو، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "يلا"، أن المجموعة حققت أداءً قوياً خلال عام 2025، بعدما ارتفعت الإيرادات السنوية لتصل إلى 341.9 مليون دولار أمريكي، فيما سجل صافي الدخل نمواً بنسبة 10.4% ليبلغ 148.1 مليون دولار.

وأضاف أن الأداء القوي لمنصاتنا أسهم في تعزيز مستويات تفاعل المستخدمين، وهو ما انعكس في ارتفاع عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 8.2% على أساس سنوي ليصل إلى 44.8 مليون مستخدم خلال الربع الرابع من عام 2025".

وأشار إلى مواصلة "يلا" توسيع نطاق دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة منتجاتها، ما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع وتيرة الابتكار في منظومة العمل وتعزيز جهود توطينها بما يلائم احتياجات الأسواق المحلية.

من جانبه، أشار رئيس مجموعة يلا المحدودة صيفي إسماعيل، إلى أنه خلال العام المالي الماضي 2025، تركزت جهودنا على تعزيز مستويات تفاعل المستخدمين مع منصاتنا، إلى جانب رفع القيمة الإجمالية لمنظومة منتجاتنا.. فمن خلال تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتطوير آليات تحقيق الإيرادات، عملنا على تقديم تجربة أكثر تميزاً لمستخدمينا عبر منصات التواصل الاجتماعي والألعاب، بما يدعم تحقيق نمو مستدام لأعمال المجموعة.