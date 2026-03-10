"عزيزي" تكشف عن خطة استثمارية لافتتاح 60 ألف غرفة فندقية في دبي

كشفت "عزيزي للتطوير العقاري" بدء تنفيذ خطة استثمارية في قطاع الضيافة بقيمة 75 مليار درهم، وذلك مع وضع حجر الأساس لأول فندق من فئة خمس نجوم في دبي، ضمن مشروع يهدف إلى تعزيز البنية التحتية السياحية العالمية للإمارة.

ويعد الفندق الجديد واحداً من 10 مشاريع فندقية من فئات مختلفة يجري العمل عليها حالياً، سواء في مراحل التصميم أو التطوير أو الإنشاء.

وتشمل خطة التوسع الفندقي تطوير 151 فندقاً ضمن علامة «عزيزي للضيافة»، منها 100 فندق من فئة أربع نجوم و50 فندقاً من فئة خمس نجوم وفندق واحد من فئة سبع نجوم، مع وجود أكثر من 90% من هذه الفنادق في دبي.

وذكرت الشركة أن هذه المحفظة الفندقية ستضيف عند اكتمالها نحو 60 ألف غرفة فندقية إلى الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة في الإمارة، إلى جانب توفير أكثر من 75 ألف وظيفة في القطاع.