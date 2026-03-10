عمومية «الشارقة الإسلامي» تعتمد توزيع أرباح نقدية بـ 647.1 مليون درهم

ترأس رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، عبدالرحمن بن محمد العويس، اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمصرف، الذي عُقد حضورياً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وإلكترونياً بتقنية الاتصال عن بُعد، حيث وافقت الجمعية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأسمال المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مقارنة بـ15% في العام السابق، بما يعادل 647.1 مليون درهم، بواقع 0.20 درهم للسهم الواحد.

كما أقرت الجمعية العمومية زيادة رأسمال المصرف عبر إصدار حقوق أولوية بقيمة تصل إلى 1.078 مليار درهم، ليتم رفع رأس المال من 3.235 مليارات درهم إلى ما يصل إلى 4.314 مليارات درهم، وذلك من خلال إصدار عدد يصل إلى 1.078 مليار سهم جديد بسعر إصدار قدره 2.40 درهم للسهم الواحد (درهم قيمة اسمية، و1.40 درهم علاوة إصدار)، مع تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الزيادة، وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

وشهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وممثلين عن هيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إضافة إلى عدد كبير من مساهمي المصرف.

وفي كلمته أمام المساهمين، أكد عبدالرحمن بن محمد العويس أن «اجتماع هذا العام ينعقد في محطة تاريخية استثنائية تزامناً مع احتفاء المصرف بمرور 50 عاماً على تأسيسه»، مشيراً إلى أن اليوبيل الذهبي لا يمثّل مناسبة للاحتفاء بالماضي فحسب، بل انطلاقة جديدة نحو مرحلة أكثر طموحاً ترتكز على الابتكار الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتنويع مصادر الدخل، وترسيخ معايير الحوكمة والاستدامة، بما يضمن تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة.

وأوضح أن المصرف منذ تأسيسه عام 1975 وتحوّله إلى المصرفية الإسلامية عام 2002، أثبت قدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية والتنظيمية، وإعادة صياغة نموذجه التشغيلي، بما يواكب المتغيرات التنافسية دون أن يحيد عن قيمه ومبادئه.

واستعرض العويس أبرز نتائج عام 2025، حيث بلغ صافي الربح بعد احتساب الضريبة 1.32 مليار درهم، بنمو 26%، مقارنة بـ1.05 مليار درهم في عام 2024، ما يعكس استمرار المسار التصاعدي للأداء، وتعزيز العوائد المستدامة للمساهمين.