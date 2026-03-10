أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2022

تراجعت أسعار النفط عن المستويات المرتفعة، المسجلة في وقت سابق أمس، لكنها لاتزال مرتفعة بأكثر من ​15% وعند مستويات لم تشهدها منذ منتصف 2022، إذ خفضت بعض الدول المنتجة الرئيسية إمداداتها، وسيطرت مخاوف من اضطرابات طويلة ‌الأمد في الشحن على ​السوق بسبب توسع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وقفزت العقود الآجلة لخام «برنت» 15.51 دولارا، أو 16.7% لتصل إلى 108.20 دولارات للبرميل، متجهة لتحقيق أكبر قفزة على الإطلاق في يوم واحد، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14.23 دولارا أو 15.7% لتصل إلى 105.13 دولارات.

وأدت الاضطرابات في حركة الناقلات وارتفاع المخاطر الأمنية إلى إبطاء نشاط الشحن بالفعل، وجعلت المشترين الآسيويين المعتمدين على النفط الخام من الشرق الأوسط معرضين بشكل خاص للخطر لأن الأزمة تتكشف حول مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقرب ⁠من خمس إمدادات النفط العالمية.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 31.4% إلى أعلى مستوى له في الجلسة عند 119.48 دولارا للبرميل، في وقت سابق امس، بينما صعد خام «برنت» 29% إلى 119.50 دولاراً للبرميل، وقبل الارتفاع الحاد، أمس، كان سعر خام «برنت» قد ارتفع بالفعل 27% وخام غرب تكساس الوسيط 35.6% الأسبوع الماضي.