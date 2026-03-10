عقارات دبي تحافظ على زخمها اليومي بمبيعات 3.2 مليارات درهم

حافظت السوق العقارية في دبي على زخمها اليومي القوي، مسجلةً مبيعات بلغت نحو 3.2 مليارات درهم، خلال تعاملات أمس، في ظل استمرار الطلب القوي على مختلف فئات العقارات، لاسيما الوحدات السكنية الفاخرة، ما يعكس جاذبية الإمارة وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، مع تجاهل السوق للتوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وسجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 3.98 مليارات درهم، وذلك بعد تنفيذ 1092 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة بلغت نحو 3.2 مليارات درهم، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتوزّعت مبيعات عقارات، بواقع 646 مبايعة لوحدات سكنية، و107 مبايعات لمبانٍ، و102 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 855 صفقة.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 1.47 مليار درهم عبر تنفيذ 295 صفقة، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 1.72 مليار درهم من خلال 560 صفقة.

وسجلت الرهونات العقارية 206 معاملات، بقيمة 524.27 مليون درهم، موزعة بواقع 139 معاملات لوحدات سكنية، و12 معاملة لمبانٍ، و55 معاملة لأراضٍ.

وبلغت قيمة الهبات نحو 256.42 مليون درهم، بواقع 31 معاملة، موزعة على 21 معاملة لوحدات سكنية، ومعاملتين لمبانٍ، وثماني معاملات لأراضٍ.

وشهدت السوق العقارية في دبي، أمس، تنفيذ صفقة بيع لشقة سكنية فاخرة على الخريطة بقيمة 92.5 مليون درهم، في إشارة واضحة إلى مواصلة السوق العقارية في الإمارة زخمها، متجاهلة التوترات الإقليمية.

ووفقاً لبيانات تطبيق «دبي ريست»، تبلغ مساحة الشقة نحو 11 ألفاً و521 قدماً مربعة، ما يعادل نحو 1070 متراً مربعاً، بمتوسط سعر جاوز 8028 درهماً للقدم المربعة.

وتقع الشقة، في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع «أرماني بيتش رزيدنسز».