بنوك وشركات عالمية تُعزّز حضورها في «DIFC Square»

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، إنجاز مشروع «DIFC Square» وتسليمه قبل الموعد المحدد، في خطوة تلبي الطلب المتزايد على المساحات المكتبية داخل المركز، مع تحقيق معدلات تأجير تقارب 100% قبل التسليم.

ويعكس المشروع مكانة «دبي المالي العالمي» كمركز مالي عالمي رائد، يواصل جذب شركات جديدة بمعدلات متسارعة، إلى جانب توفير فرص التوسع للشركات العاملة فيه.

وقد باشرت شركات عدة مسجلة في المركز تعزيز حضورها داخل المشروع عبر الانتقال إلى مقار أكبر، أو تأمين مساحات إضافية، من بينها بنك سنغافورة، و«دويتشه بنك»، و«جالاجر للتأمين»، و«هربرت سميث فري هيلز كريمر»، و«موديز»، و«تي بي آي كاب».

كما بدأت الشركات المستأجرة التي تسلمت مكاتبها بالفعل أعمال التشطيب والتجهيز، بينما يواصل المركز دعم المتعاملين معه، في اختيار المساحات المناسبة ضمن المشروع، كما سيوفر انتقال بعض الشركات إلى «DIFC Square» نحو 100 ألف قدم مربعة إضافية، في منطقتي «جيت ديستركت» و«جيت فيلج».

ويضم المشروع الذي طورته شركة «دي آي إف سي للتطوير العقاري» خلال 24 شهراً، نحو 600 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية، ويتكون من ثلاثة مبانٍ متصلة بواجهات زجاجية، إضافة إلى مواقف سيارات ومساحات للتجزئة، تضم عدداً من المتاجر والمطاعم الشهيرة، من بينها «دك آند رايس» و«سادل» و«هدسون آند راي» و«ليبان» و«كيكس آند بابلز».

وأكد الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، صالح العقربي، أن إنجاز المشروع قبل الموعد يعكس التزام المركز بتوفير بنية تحتية عالمية، تدعم توسع الشركات ونموها، مشيراً إلى أن الطلب المتزايد من الشركات الدولية يُعزّز جاذبية منظومة العمل في المركز.

ويُعدّ «DIFC Square» جزءاً من خطة المركز لتوفير 1.6 مليون قدم مربعة من المساحات التجارية خلال عامي 2026 و2027، ضمن مشروعات تشمل «DIFC Living»، و«Innovation Two»، و«Immersive Tower»، كما تم تطويره وفق معايير الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، ومن المتوقع حصوله على شهادة المجلس الأميركي للأبنية الخضراء قريباً.