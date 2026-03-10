%44.4 نمواً في متوسط إيجارات فلل الوجهات البحرية بدبي خلال 2025

سجّلت المجتمعات السكنية المطلة على الواجهات البحرية في دبي، خلال العام الماضي، أداءً استثنائياً بعدما قفز متوسط أسعار إيجارات الفلل بنسبة 44.4% على أساس سنوي، في مؤشر واضح إلى استمرار الطلب على عقارات دبي الفاخرة، خصوصاً مع تدفق رؤوس الأموال، واستقطاب أصحاب الثروات العالية نحو الأصول العقارية الساحلية ذات الجودة العالية، وذلك بحسب تقرير لشركة «آنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، وسجلت معظم المناطق المطلة على الواجهات البحرية، نِسَب نمو عالية وقفزات كبيرة في أسعار إيجارات الفلل والشقق فائقة الفخامة، كما في «لامير»، و«نخلة جبل علي»، و«جزيرة جميرا باي»، و«مدينة دبي الملاحية»، في وقت أكدت بيانات الإيجار، استمرار قوة الطلب الإجمالي، إلا أن نمو الأسعار أصبح أكثر انتقائية في عام 2025.

وفي قطاع الفلل فائقة الفخامة، سجلت «جزيرة جميرا باي» أداء لافتاً، حيث ارتفع متوسط إيجار الفلل إلى 10.2 ملايين درهم في عام 2025، مقارنة مع 5.86 ملايين درهم في عام 2024، ما يعكس تأجير الأصول المتميزة ضمن أعلى شريحة سعرية في السوق.

وواصلت أسعار إيجارات فلل «نخلة جميرا» تسجيل نمو تصاعدي إلى نحو 1.49 مليون درهم خلال عام 2025، مقابل 1.37 مليون درهم عام 2024، في مؤشر إلى استمرار الطلب على العقارات الفاخرة، بينما تسجل «جزر جميرا» نمواً قوياً على مدار سنوات عديدة.

وشهدت «لؤلؤة جميرا» بعض التقلبات مع انخفاض إيجارات الفلل مقارنة بعام 2024، لكنها لاتزال أعلى بكثير من مستويات عام 2023، مع تسجيل عدد محدود من المعاملات.

وعلى صعيد الشقق، سجلت جزيرة «بلوواترز» و«دبي هاربر» تراجعاً طفيفاً عن ذروتيهما في الفترة خلال (2023-2024)، ما يشير إلى مرحلة استقرار عند مستويات مرتفعة.

فيما واصل «مرسى خور دبي» مساره التصاعدي الملموس عند 143.98 ألف درهم في 2025، ما يعكس الطلب القوي من المستخدمين النهائيين.

وأظهرت البيانات أن أغلبية هذه المجمعات السكنية الفاخرة سجلت نمواً قوياً في عدد المعاملات، مقابل نمو أبطأ في المناطق الفاخرة الحصرية، مثل «جزيرة جميرا باي»، ما يعكس طابعها الحصري وليس ضعف الطلب.

وتشير بيانات الإيجارات في الوجهات البحرية بدبي إلى استمرار الزخم في بعض المناطق الساحلية خلال عام 2025، مدعوماً بارتفاع الطلب على السكن الفاخر والمجمعات السكنية المطلة على البحر.

ورغم الاتجاه الصاعد بشكل عام، أظهرت البيانات تبايناً واضحاً بين المجمعات المختلفة، حيث سجلت بعض المناطق ارتفاعات قوية في الإيجارات، بينما شهدت مناطق أخرى استقراراً أو تراجعاً طفيفاً.

وتبرز مناطق مثل «نخلة جميرا» و«جزيرة جميرا باي» بين الوجهات الأكثر جذباً للطلب على العقارات الفاخرة، خصوصاً في سوق الفلل، في حين سجلت بعض الوجهات الساحلية الأخرى تحركات أكثر هدوءاً في سوق الشقق.

وسجلت الفلل في الوجهات البحرية قفزة لافتة، خصوصاً في «جزيرة جميرا باي» التي سجلت أعلى معدل نمو جاوز 74%، ما يعكس الطلب القوي على العقارات فائقة الفخامة ومحدودية المعروض في هذه الجزيرة.

كما واصلت الفلل في «نخلة جميرا» تسجيل نمو يقارب 9%، مدفوعة بالطلب من المستثمرين والمقيمين الدوليين الباحثين عن السكن في مواقع بحرية متميزة.

في المقابل، سجلت «لؤلؤة جميرا» تراجعاً ملحوظاً في متوسط الإيجارات، وهو ما قد يعكس تصحيحاً سعرياً بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها المنطقة في السنوات الماضية.

وسجلت سوق الشقق في الوجهات البحرية أداء أكثر استقراراً مقارنة بالفلل، حيث بلغ متوسط النمو نحو 5%، وجاءت أكبر الارتفاعات في لؤلؤة جميرا بنحو 18%، ما يعكس زيادة الطلب على الشقق الفاخرة المطلة على البحر.

في المقابل، شهدت بعض المناطق مثل جزيرة بلوواترز ودبي هاربر تراجعاً طفيفاً في الإيجارات، وهو ما قد يرتبط بزيادة المعروض أو استقرار الأسعار بعد موجة ارتفاع قوية.

