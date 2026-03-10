«إمينسا» تحصل على تمويل من «دبي للمستقبل» و«غلوبال فنتشرز»

دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «إمينسا» التي تتخذ من دبي مقراً لها، حصولها على تمويل استثماري جديد من «صندوق حي دبي للمستقبل» و«غلوبال فنتشرز» إلى جانب مستثمريها الحاليين. وتعمل «إمينسا» في مجال الحلول التقنية المتطورة التي تُعيد ابتكار آليات عمل وإدارة وإنتاج سلاسل توريد قطع الغيار في العالم، من خلال تحويل تصاميم قطع الغيار إلى نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد وتخزينها رقمياً، ومن ثم إعادة إنتاجها عند الحاجة بتقنيات «التصنيع بالإضافة»، بما يشمل الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقال العضو المنتدب في صندوق حي دبي للمستقبل، نادر البستكي: «سيسهم هذا الاستثمار الجديد في تعزيز دور (إمينسا) في مجالات القدرات التصنيعية، ومرونة سلاسل الإمداد، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة».

وأضاف: «يعكس هذا الاستثمار أيضاً إيماننا بأن الابتكار التقني الذي يتم تطويره في دبي، قادر على المنافسة دولياً في العديد من المجالات».

من جهتها، قالت المؤسس والشريك الإداري في «غلوبال فنتشرز»، نور سويد: «تسهم شركة (إمينسا) الآن في إحداث ثورة في طريقة عمل سلاسل الإمداد، من خلال تمكين إنتاج قطع الغيار الأساسية عند الطلب على نطاق واسع».

وأضافت: «من خلال توطين التصنيع المتقدّم واندماجها في شبكات التوريد العالمية، تعالج الشركة ثغرة جوهرية في كيفية إدارة الصناعات للمخزون والتكاليف وتذبذب سلاسل الإمداد».

بدوره، قال المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «إمينسا»، فهمي الشوا: «يدعم هذا الاستثمار مرحلتنا التالية من النمو، مع توسعنا الدولي وتعاوننا مع الصناعات العالمية لتحديث سلاسل الإمداد لديها».

يذكر أن صندوق حي دبي للمستقبل، يستثمر في الصناديق والشركات الناشئة من المراحل المبكرة وحتى النمو، ضمن قطاعات تقنية رئيسة متوافقة مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتشمل تكنولوجيا العقارات، وتكنولوجيا الصحة، وتكنولوجيا الخدمات اللوجستية، والتقنيات العميقة، والاقتصاد الدائري، وتقنيات الجيل الثالث من الـ«ويب».