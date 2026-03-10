«إمباور» توزّع 2.57 مليار درهم أرباحاً خلال 3 أعوام

أفادت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أمس، بأن إجمالي الأرباح الموزعة على المساهمين خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ إدراجها في سوق دبي المالي، بلغ 2.575 مليار درهم.

وأوضحت المؤسسة في بيان أنه خلال عام 2023، صادقت الجمعية العمومية لـ«إمباور» على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 850 مليون درهم، تم دفعها على قسطين متساويين بقيمة 425 مليون درهم خلال أبريل وأكتوبر. وجاء هذا التوزيع ضمن الالتزام بتوزيع أرباح مرتين سنوياً خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراج المؤسسة في سوق دبي المالي.

وفي السنة المالية الثانية 2024، وزّعت المؤسسة أرباحاً نقدية مماثلة بقيمة 850 مليون درهم أيضاً على قسطين متساويين بقيمة 425 مليون درهم خلال أبريل وأكتوبر، مواصلة التزامها بتقديم أرباح منتظمة ومستدامة للمساهمين.

وفي عام 2025، حافظت المؤسسة على نموها التشغيلي المتنامي، ما أسفر عن تحقيق أرباح مستدامة. ووافق المساهمون خلال عام 2025 على توزيع أرباح بلغت 875 مليون درهم، دفعت على قسطين متساويين بقيمة 437.5 مليون درهم خلال أبريل وأكتوبر.

وكانت «إمباور» سجلت إيرادات بلغت 3.419 مليارات درهم عن السنة المالية 2025، بنمو نسبته 4.9% مقارنة بإيرادات عام 2024، كما سجلت أرباحاً صافية مقدارها 1.004 مليار درهم خلال العام ذاته بنسبة نمو 10.5% مقارنة بعام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أحمد بن شعفار: «تعكس نتائج الأرباح المتصاعدة لـ(إمباور) نجاح استراتيجية التوسّع في الأعمال والابتكار التي نتبعها، ما يؤكد التزامنا بالإيفاء بالأهداف التي قمنا بمشاركتها مع مساهمينا»، مشيراً إلى أن ارتفاع الإيرادات الربحية توافق طرداً مع توسّع المشروعات في محفظة أعمال المؤسسة، والنمو المتسارع في فعاليتها التشغيلية.