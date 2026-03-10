«‫مساكن دبي ريت‬» يوافق على توزيع 550 مليون درهم أرباحاً

أعلن «مساكن دبي ريت»، صندوق الاستثمار العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، أمس، عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول للصندوق، حيث ‬اعتمد حاملو الوحدات خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 550 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2025، بواقع 4.2 فلوس للوحدة.

ويرفع ذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 1.1 مليار درهم، بواقع 8.5 فلوس للوحدة، بما يعادل عائداً إجمالياً على التوزيعات يبلغ نحو 7.7% استناداً إلى سعر الطرح في الاكتتاب العام الأولي، وبما يمثل 86% من صافي الربح قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية.

وقال رئيس مجلس إدارة «مساكن دبي ريت»، نبيل محمد رمضان: «يمثّل اعتماد التوزيعات النقدية البالغة 550 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2025 محطة مهمة لحملة الوحدات، ويعكس متانة محفظة الصندوق ونموذجه التشغيلي، إلى جانب الثقة بأسس سوق التأجير السكني في دبي». وأضاف: «في المرحلة المقبلة، نؤكد التزامنا بأعلى معايير الحوكمة، والرفع المالي المتحفظ، والتوزيع المتوازن لرأس المال، مع مواصلة التقدم في تنفيذ محفظة النمو الملتزم بها، والحفاظ على سياسة التوزيعات التي تقضي بتوزيع ما لا يقل عن 80% من صافي الأرباح».

يُشار إلى أنه خلال عام 2025، حقق «مساكن دبي ريت» إيرادات بـ1.95 مليار درهم، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي، مدعومةً بمعدل إشغال للمحفظة بلغ 98.3% ومعدل احتفاظ بالمستأجرين بلغ 88%. وارتفع صافي الربح قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بنسبة 14.5% ليصل إلى 1.28 مليار درهم، ما يؤكد متانة الأرباح التشغيلية واستدامة توليد التدفقات النقدية الداعمة للتوزيعات.‬‬