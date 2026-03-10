ارتفاع أسعار السكر العالمية

​ارتفعت أسعار السكر العالمية، أمس، ​مع صعود أسعار النفط إلى أكثر من 119 دولاراً للبرميل، نتيجة استمرار اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من أن ‌مصانع السكر البرازيلية ستنتج كميات أكبر من «الإيثانول» وكميات ‌أقل من السكر.

وارتفعت ‌عقود السكر ‌الخام الآجلة في بورصة «إنتركونتننتال» 2.1%، لتصل إلى ​14.40 سنتاً للرطل، بعدما ارتفعت في وقت سابق نحو 3%، ​بينما صعدت عقود السكر الأبيض الآجلة 2.4%، لتسجل 424.30 دولاراً للطن.

وقال المدير في شركة الوساطة والاستشارات «إيه.بي كوموديتيز»، ألبرتو بيشوتو، إن الطلب على «الإيثانول» يتزايد ‌بدعم الارتفاع الكبير في أسعار النفط ​الخام، والتي تضاعفت بأكثر من مرتين منذ بداية العام.