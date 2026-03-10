الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار

انخفض الذهب أمس بنحو 1.4%، حيث ​أثر ارتفاع الدولار على سعر المعدن المقوم به، في حين فاقمت زيادة تكاليف ‌الطاقة المخاوف ​بشأن التضخم وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وتراجع الذهب إلى 5097.7 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه بأكثر من 2% في وقت سابق. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 1% إلى 5106 دولارات. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، ما زاد من كلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى. وصعدت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في شهر، ما رفع من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي ‌لا يدر عائداً.