3.12 مليار درهم إيرادات أملاك للتمويل خلال 2025

ارتفع إجمالي إيرادات أملاك للتمويل إلى 3.12 مليار درهم، مقارنةً بـ 233 مليون درهم في السنة المالية 2024.

وقال بيان للشركة "يعزى هذا النمو الاستثنائي بشكل أساسي إلى بيع العقارات، ولا سيما إتمام صفقة بيع أراضي منطقة رأس الخور في يوليو 2025، والتي حققت عائدات إجمالية بلغت 2.9 مليار درهم وأرباحاً قدرها 2.14 مليار درهم خلال العام".

وحققت الشركة صافي ربح بعد ضريبة الدخل بلغ 1.47 مليار درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك مقارنةً بصافي ربح قدره 12 مليون درهم للفترة نفسها من العام 2024.

وانخفضت تكاليف التشغيل للشركة خلال العام بنسبة 9% لتصل إلى 92 مليون درهم ، مقارنةً بـ101 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبفضل الربحية القوية المُسجّلة خلال عام 2025، تمكنت الشركة من تعويض كامل خسائرها المتراكمة وتحقيق أرباح محتجزة في نهاية العام، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاماً.

وخلال عام 2025، سددت الشركة التزاماتها المالية بالكامل تجاه ستة ممولين بإجمالي 989 مليون درهم إماراتي شاملةً الأرباح، كما تخارجت من اتفاقية الشروط المشتركة ليثمر ذلك عن رفع جميع التعهدات والضمانات والرهونات العقارية.

وقال رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل جمال حامد ثاني بطي المري، إن عام 2025 شكل محطةً مفصليةً في مسيرة 'أملاك'، وسنركز في المرحلة المقبلة على خلق قيمة مستدامة طويلة الأمد.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل عارف البستكي، إن نتائج أملاك لعام 2025 تمثل أداءً قوياً مقارنةً بالعام السابق، وجاء ذلك مدفوعاً بكفاءة ضبط التكاليف وتسييل الأصول الاستراتيجية، وفي مقدمتها بيع أراضي منطقة رأس الخور، وبالتوازي مع ذلك، قمنا بتعزيز هيكل رأس المال عبر تسوية التزاماتنا مع كبار الممولين وإنهاء اتفاقية الشروط المشتركة، مما ساهم في تبسيط أعمالنا وتعزيز مرونتنا المالية، وأحرزنا تقدماً في عملية التخارج من شركتنا التابعة في مصر وأتممنا عملية التخارج من شركتنا الزميلة في السعودية، ومع وجود ميزانية عمومية أقوى ، أصبحنا نتمتع بوضع جيد يؤهلنا لتحقيق نمو منضبط، وتحسين النتائج الاستراتيجية، ودعم أولويات 'أملاك' على المدى الطويل.