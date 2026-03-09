دبي.. بيع شقة سكنية فاخرة على الخريطة بـ 92.5 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في دبي، اليوم، تنفيذ صفقة بيع لشقة سكنية فاخرة على الخريطة بقيمة 92.5 مليون درهم، في إشارة واضحة إلى مواصلة السوق العقارية في دبي زخمها.

وبحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تبلغ مساحة الشقة نحو 11.52 ألف قدم مربعة، ما يعادل نحو 1070 متراً مربعاً، بمتوسط سعر جاوز 8.02 ألف درهماً للقدم المربع.

وتقع الشقة، في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع «أرماني بيتش رزيدنسز.

إلى ذلك، سجل إجمالي قيمة التصرفات العقارية في الإمارة، حتى منتصف تعاملات اليوم، نحو 2.4 مليار درهم، فيما تجاوزت مبيعات العقارات نحو 1.86 مليار درهم، ما يعكس استمرار الزخم في القطاع العقاري.

وخلال عام 2025، سجل سوق العقارات الفاخرة في دبي مستويات نشاط غير مسبوقة، مدعوماً بتزايد إقبال أصحاب الثروات من مختلف دول العالم على الإمارة، في ظل ما توفره من بيئة استثمارية وتشريعية وضريبية جاذبة.

وشهدت دبي خلال العام الماضي بيع 6668 صفقة لعقارات فاخرة بإجمالي قيمة بلغت نحو 143.8 مليار درهم مقارنة بـ4735 صفقة بقيمة 99.3 مليار درهم خلال عام 2024، محققة نمواً بنسبة 41% في عدد الصفقات و45% في قيمتها.