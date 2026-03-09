الذهب يسجل أول تراجع بعد 3 أسابيع من الزيادات المتتالية

سجلت أسعار الذهب أول تراجع أسبوعي لها عقب ثلاثة أسابيع من الزيادات المتتالية، محققة في نهاية الأسبوع الماضي انخفاضات بقيم راوحت بين 7.5 دراهم و12.75 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعاره نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأفاد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» بأن عودة أسعار الذهب إلى وتيرة الانخفاضات أخيراً، انعكست بشكل إيجابي على الأسواق، عبر تحسن محدود في مؤشرات الطلب على السبائك والعملات الذهبية، خصوصاً مع توقع العديد من المتعاملين عودة الأسعار للارتفاع خلال الفترات المقبلة، بضغط من الطلب العالمي.

أسعار الذهب

وتفصيلاً، سجلت أسعار الذهب أول تراجع أسبوعي لها عقب ثلاثة أسابيع من الزيادات المتتالية. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 623.25 درهماً بانخفاض قيمته 12.75 درهماً، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 577.25 درهماً بتراجع قدره 11.75 درهماً.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 553.5 درهماً بانخفاض بلغ 11.25 درهماً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 474.5 درهماً بتراجع بلغ 9.5 دراهم، وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً 370 درهماً بانخفاض وصل إلى 7.5 دراهم.

تحسن محدود

بدوره، قال مسؤول المبيعات في محل «ماش لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج باهي، لـ«الإمارات اليوم»: «تشهد الأسواق تحسناً محدوداً في الطلب على السبائك والعملات الذهبية، خصوصاً من الأوزان المتوسطة والصغيرة، وذلك لأغراض الادخار، مع توقع العديد من المتعاملين تسجيل المعدن الأصفر زيادات إضافية جديدة في أسعاره خلال الفترة المقبلة». وأضاف أن «مبيعات المشغولات تشهد بطئاً في الطلب، مع ترقب بعض المتعاملين لمزيد من الانخفاضات، وتفضيل الشراء قبيل موسم عيد الفطر، الذي يشهد في المعتاد رواجاً في الإقبال».

تأثيرات إيجابية

من جهته، قال مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «تسجيل أسعار المعدن الأصفر لأول تراجع، عقب فترة طويلة من الزيادات المستمرة، له تأثيرات إيجابية في تحسن مؤشرات الطلب على السبائك والعملات الذهبية».

وأضاف: «من الممكن أن يكون التحسن محدوداً خلال الفترة الحالية، لكن من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً خلال الأيام المقبلة».

وتابع: «الإقبال على شراء السبائك الذهبية يأتي في ظل توقع بعض المتعاملين مزيداً من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، مع نمو ضغوط الطلب على المعدن الأصفر في الأسواق الدولية».

في السياق نفسه، قال مسؤول المبيعات في محل «دايمو لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديلي سون، إن «الطلب على السبائك والعملات الذهبية يأتي نتيجة لتراجع أسعار الذهب، ومع تزايد توقعات العديد من المتعاملين باتجاه أسعار المعدن الأصفر لتسجيل ارتفاعات جديدة خلال الفترات المقبلة، ما يجعلهم يفضلون الشراء خلال فترة التراجع، والاحتفاظ بتلك المنتجات لأغراض الادخار أو الاستثمار».