«غوغل» تتيح أداة «جيمني كانفاس» لجميع مستخدمي محرك البحث في وضع «الذكاء الاصطناعي»

وسّعت شركة التكنولوجيا الأميركية «غوغل» نطاق الوصول إلى أداة «كانفاس» الموجودة في نموذج الذكاء الاصطناعي «جيمني»، لتكون متاحة لجميع مستخدمي محرك بحث «غوغل» وضع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية، وذلك بعد إطلاقها للمرة الأولى ضمن تجارب مختبرات «غوغل» في العام الماضي.

تم تصميم أداة «كانفاس» في وضع الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على تنظيم وتخطيط مشاريعهم أو التعمق في البحث. وأوضحت الشركة في منشور على مدونتها أن الخاصية تدعم الآن إمكانية كتابة مسودات المستندات، أو إنشاء أدوات مخصصة ضمن محرك بحث «غوغل».

وكانت «غوغل» قد اقترحت سابقاً استخدام «كانفاس» لأداء مهام مثل إنشاء دليل دراسي من خلال تحميل ملاحظات المحاضرات ومصادر أخرى، كما يمكن للخاصية إنجاز مهام أخرى، مثل تحويل تقرير بحثي إلى صفحة ويب أو اختبار أو ملخص صوتي، وهو ما يتداخل جزئياً مع أداة البحث «نوت بوك إل.إم» من «غوغل».

ويمكن للمستخدمين وصف أي فكرة لأداة «كانفاس»، ومشاهدة عملية توليد الكود لتحويل تلك الفكرة إلى تطبيق أو لعبة قابلة للمشاركة. كما يمكن استخدام الأداة لتحسين مسودات الكتابة الإبداعية، والحصول على تعليقات على المشاريع.

يذكر أن أداة «كانفاس» متاحة بالفعل في نموذج الذكاء الاصطناعي «جيمني» التابع لشركة «غوغل»، حيث يستطيع مشتركو «غوغل أيه.آي برو»، و«غوغل أيه.آي ألترا» الوصول إلى أحدث إصدارات «جيمني 3»، إضافة إلى نافذة سياق أوسع تضم مليون رمز مميز للمشاريع البرمجية الأكثر تعقيداً.

وسيتعرف المزيد من المستخدمين إلى «كانفاس» الآن، بعد أن أصبح متاحاً لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة عبر محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي من «غوغل»، والمعروف باسم وضع الذكاء الاصطناعي، بمن في ذلك أولئك الذين لم يجربوا إمكانات «جيميني» حتى الآن. وهذه إحدى خصائص «غوغل» في سباق الذكاء الاصطناعي، حيث يمنحها نطاق بحث «غوغل» القدرة على عرض منتجاتها أمام مليارات المستخدمين.

ولاستخدام «كانفاس»، يختار المستخدمون خيار «كانفاس» الجديد من قائمة الأدوات (+) أثناء وجودهم في وضع الذكاء الاصطناعي، ثم يصفون ما يريدون إنشاءه. وسيؤدي هذا إلى فتح لوحة جانبية في «كانفاس»، حيث يمكن للمستخدمين جمع المعلومات من الويب ومخطط المعرفة من «غوغل». وعند إنشاء نموذج أولي أو تطبيق، يمكن للمستخدمين اختبار الوظائف، وعرض الكود البرمجي، وتحسين أداء التطبيق من خلال الدردشة مع «جيمني».