توترات الشرق الأوسط تُضاعف مشاركة المستثمرين الأفراد في تداولات أسواق المال

كشفت بيانات لمنصة «كابيتال دوت كوم- Capital.com» عن تحوّل حاد وفوري في سلوك التداول لدى المستثمرين الأفراد، عقب تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط. فقد قفز النفط ليصبح ثاني أكثر الأدوات تداولاً على المنصة خلال جلسة واحدة، في حين تضاعفت أحجام تداول الذهب أكثر من مرة واحدة خلال ليلة واحدة، مع تسارع الطلب على الملاذات الآمنة. وخلال يوم الإثنين 2 مارس، سجلت «Capital.com» ارتفاعاً بنسبة 49% في عدد المتداولين النشطين، مقارنة بيوم الجمعة السابق (27 فبراير)، فيما زادت أحجام التداول الإجمالية بنسبة 73%، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 82% في يوم واحد فقط. وجاءت هذه التحركات مدفوعة بشكل رئيس بأداتين: النفط، حيث سارع المتداولون إلى إعادة تسعير مخاطر الإمدادات الإقليمية، والذهب، الذي واصل ترسيخ مكانته كملاذ آمن مفضل للمستثمرين الأفراد في ظل بيئة جيوسياسية تتسم بقدر متزايد من عدم اليقين. وفي تعليقه على سلوك المتداولين الأفراد، قال كبير محللي الأسواق في «Capital.com»، كايل رودا: «تُعد المعادن الثمينة، لاسيما الذهب، من الخيارات المفضلة تقليدياً لدى المستثمرين الأفراد، إذ غالباً ما يميلون إلى الشراء الصافي لهذه السلع. غير أن حالة عدم اليقين الاستثنائية المحيطة بالتوترات الجيوسياسة العالمية، والتجارة، والسياسات الاقتصادية، أدت إلى تصاعد الاهتمام بها بشكل ملحوظ، وجاءت أزمة الشرق الأوسط لتزيد من حدة هذا التوجه».