«صناعة المعادن» بألمانيا تتوقع فقدان 150 ألف وظيفة

يتوقع اتحاد أرباب العمل في صناعة المعادن والكهرباء في ألمانيا «جيزامت ميتال» فقدان ما يصل إلى 150 ألف وظيفة في القطاع، خلال العام الجاري، وقال المدير التنفيذي للاتحاد، أوليفر تساندر، في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية: «نحن في خضم عملية تراجع صناعي والآفاق قاتمة للغاية، الوضع مأساوي حقاً»، مضيفاً أن القطاع الذي يمثله يمر «بأكبر أزمة منذ تأسيس جمهورية ألمانيا»، ويرى تساندر، مثل كثير من ممثلي الاتحادات الاقتصادية، أن ارتفاع التكاليف على الشركات في ألمانيا يمثل السبب الرئيس في الأزمة، وقال: «لدينا في ألمانيا تكاليف طاقة مرتفعة للغاية، وضرائب شركات مرتفعة للغاية، وإسهامات اجتماعية مرتفعة للغاية، والكثير من البيروقراطية».