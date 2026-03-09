بنك الشارقة يشارك في إدارة إصدار صكوك بـ 600 مليون دولار لمصلحة «أمنيات القابضة»

أعلن بنك الشارقة، أحد البنوك التجارية الرائدة في الإمارات، عن مشاركته بنجاح في إدارة عملية إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأميركي لمصلحة شركة «أمنيات القابضة»، حيث اضطلع البنك بدور مدير رئيس مشترك ومدير سجل الاكتتاب، وذلك في إصدار لصكوك بقيمة 600 مليون دولار لأجل خمس سنوات، بالتعاون مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية البارزة.

وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث وصلت قيمة الطلبات المسجلة إلى 1.8 مليار دولار، بما يمثل تغطية حجم الطرح بثلاثة أضعاف، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين والإقليميين بالجدارة الائتمانية لشركة أمنيات القابضة، ومتانة قطاع العقارات في إمارة دبي، وقوة الآفاق الاقتصادية للإمارات. وفي مستهل الإصدار، تم تحديد سعر استرشادي أولي عند 7.625%، إلا أن قوة الطلب أتاحت تضييق هامش التسعير بمقدار 37.5 نقطة أساس، وتحديد العائد النهائي عند نسبة 7.25%، مع رفع حجم الإصدار إلى 600 مليون دولار.

وامتداداً لإصدارات «أمنيات القابضة» السابقة، فقد تم تخصيص نسبة 25% من الصفقة لمستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا والأسواق الأميركية الخارجية، في دلالة على قوة الطلب الدولي، وثقة المستثمرين العالميين بالجدارة الائتمانية للشركة، وجاذبية سوق العقارات في دبي عالمياً.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، محمد خديري: «نحن فخورون بدعم شركة أمنيات طوال مسيرتها في أسواق رأس المال، ويعد هذا الإصدار الثالث محطة بارزة، تعكس الانضباط في التنفيذ والتموضع الاستراتيجي في السوق. كما أن تحقيق تسعير أفضل، وزيادة حجم الصفقة، وإطالة أجل الاستحقاق، يعكس قوة الجدارة الائتمانية لشركة أمنيات وخبرة فريقنا في أسواق الدين العالمية».